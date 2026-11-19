Od pierwszych skoków w kolejnej edycji Pucharu Świata dzieli nas zaledwie kilkanaście godzin. Wszystkie kadry narodowe meldują się w norweskim Lillehammer najpóźniej w czwartek, 19 listopada. Piątkowe zmagania na skoczni rozpoczną kobiety o godzinie 8:30, natomiast mężczyźni zmienią je od 12:00. Na koniec dnia zaplanowano rywalizację drużyn mieszanych, która oficjalnie zainauguruje nowy sezon.

Jan Urban straci posadę selekcjonera? Ruszyła giełda nazwisk, a Jan Tomaszewski wskazuje następcę

Prawa do pokazywania zawodów Pucharu Świata w naszym kraju szósty sezon z rzędu posiada grupa TVN Warner Bros. Discovery. Oznacza to, że TVN ponownie przeprowadzi na wyłączność transmisje ze wszystkich konkursów poza tymi rozgrywanymi w Polsce. Na sam początek zmagań nadawca przygotował dla widzów dużą niespodziankę.

Okazuje się, że podczas otwierającego sezon weekendu w Lillehammer w roli eksperta stacji TVN oraz Eurosportu wystąpi Adam Małysz. Wybitny polski skoczek narciarski spędził ostatnie cztery lata na stanowisku prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, ale po zakończeniu kadencji i oddaniu władzy Apoloniuszowi Tajnerowi nie zamierza rozstawać się z ukochaną dyscypliną.

Puchar Świata w Lillehammer. Sześciu Polaków wystartuje w Norwegii

QUIZ. Imiona polskich skoczków i ich rywali. Znasz wszystkie? Tomasiak, Stoch, Małysz, Kraft, Ammann i inni Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od multimedalisty ostatnich igrzysk. Tomasiak ma na imię: Kacper Kamil Karol Następne pytanie

Adam Małysz ekspertem TVN i Eurosportu

Dowodem na podjęcie współpracy przez „Orła z Wisły” jest już wspólna fotografia z podróży do Norwegii, która trafiła do mediów społecznościowych. Na pokładzie samolotu Adamowi Małyszowi towarzyszyli dziennikarze Damian Michałowski, Paweł Kuwik oraz Marcelina Rutkowska-Konikiewicz.

Z naszych informacji wynika, że wyjazd do Skandynawii nie będzie tylko jednorazowym epizodem. Po rezygnacji z funkcji szefa PZN były sportowiec dysponuje znacznie większą ilością wolnego czasu, który może poświęcić m.in. skokom narciarskim. W nadchodzących miesiącach kibice mogą spodziewać się go na ekranie w roli eksperta telewizyjnego, szczególnie podczas kluczowych momentów zimy, takich jak mistrzostwa świata w Falun zaplanowane od 24 lutego do 7 marca.

Alicja Kuś zachwyca sylwetką na wakacjach. 45-letnia mama Anastazji Kuś wynurza się z fal

Dla utytułowanego zawodnika nie jest to zupełnie nowe doświadczenie. Zanim po zakończeniu kariery sportowej wylądował w w Polskim Związku Narciarskim, współpracował już ze stacją Eurosport, gdzie sprawdzał się m.in. w roli komentatora.

Piątkową inaugurację Pucharu Świata w Lillehammer, czyli konkurs mikstów, wyemitują stacje Eurosport i TTV. Z kolei sobotnie oraz niedzielne zmagania indywidualne będą transmitowane na antenach Eurosportu i głównego kanału TVN.

Autor: Adam Małysz/ Instagram Adam Małysz i ekipa TVN w drodze na inaugurację Pucharu Świata