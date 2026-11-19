W świecie show-biznesu nie brakuje gwiazd, które od lat budują swoją pozycję u boku brata lub siostry. Świetnym przykładem są Cole i Dylan Sprouse, którzy jako bliźniacy trafili na plany zdjęciowe już we wczesnym dzieciństwie. Podwójne obsadzenie jednej roli często ułatwia bliźniętom start w branży filmowej, jednak wspólne sukcesy odnoszą także rodzeństwa w innym wieku. Wielu artystów łączy siły na scenie muzycznej, czego dowodem jest popularny duet Kwiat Jabłoni, tworzony przez Kasię i Jacka Sienkiewiczów. Z kolei na świecie gigantyczne kariery zrobili także m.in. Billie Eilish i jej brat Finneas O'Connell, którzy razem tworzą nagradzane Oscarami i statuetkami Grammy przeboje.

W Polsce podobne duety z powodzeniem podbijają zarówno rynek muzyczny, jak i telewizję czy kino. Na scenie muzycznej od dekad królują bracia bliźniacy Paweł i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestry, a wielką popularność zdobyli także młodzi bracia Kacperczyk czy siostry Natalia i Paulina Przybysz. W branży aktorskiej nie sposób nie wspomnieć o braciach Rafale i Marcinie Mroczkach, którzy zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność dzięki serialowi "M jak miłość", czy o siostrach bliźniaczkach Karolinie i Paulinie Chapko. Wspólną pasję do aktorstwa rozwijają również Cezary i Radosław Pazurowie oraz Maja i Sonia Bohosiewicz.

Maciej Musiał u boku pięknej mamy. Fani są zgodni: "Wyglądacie jak rodzeństwo"

Quiz o imiona rodzeństw gwiazd!

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