Donald Tusk odpowiada na zarzuty rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza

W trakcie konferencji prasowej dziennikarze poprosili premiera Donalda Tuska o komentarz do internetowego wpisu Rafała Leśkiewicza. Rzecznik prezydenta sugerował w nim, że politycy obozu rządzącego są zamieszani w produkcję fałszywych informacji. Szef rządu zareagował na te słowa bardzo stanowczo i zaznaczył, że choć sama nieprawdziwa informacja wcale go nie bawi, to zarzuty formułowane przez Pałac Prezydencki nie wytrzymują żadnej krytyki.

„Jeszcze bardziej niepoważne i kompromitujące jest insynuowanie, że ja z ministrem Kierwińskim kombinujemy, jak zorganizować prezydentowi Nawrockiemu galę bokserską” - stwierdził Donald Tusk.

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Szef rządu zaznaczył również, że od samego początku traktował te doniesienia jako nieprawdziwe. Jego zdaniem obecna sytuacja wymaga maksymalnego skupienia na sprawach państwowych, dlatego objęcie takiego wydarzenia patronatem przez prezydenta byłoby zupełnie nieprawdopodobne.

Widząc aktywność polityków obozu władzy wokół tematu boxing.nowrockywarsaw zadaję otwarte pytanie - czy ktoś z Was maczał w tym palce?— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) November 18, 2026

Fałszywa gala bokserska z Karolem Nawrockim zgłoszona do ABW

Polityczną burzę wywołały publikowane w internecie doniesienia na temat rzekomej gali bokserskiej pod szyldem „NowRocky Boxing Night”. Zgodnie z tymi informacjami, impreza z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego miałaby się odbyć w lutym 2027 roku na terenie łódzkiej Atlas Areny, a na liście gości umieszczono także słynnego boksera Manny'ego Pacquiao.

Całe przedsięwzięcie od razu nosiło znamiona oszustwa. Alicja Sitek, reprezentująca łódzką Atlas Arenę, w rozmowie z WP SportoweFakty stanowczo zdementowała doniesienia o organizacji takiej imprezy i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych. Z kolei rzecznik prezydenta przekazał, że witryna promująca fikcyjne wydarzenie trafiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już kilka tygodni wcześniej, a po medialnym szumie wokół sprawy zawiadomienie zostanie złożone po raz kolejny.

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