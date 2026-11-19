• Bogate w białko, błonnik oraz zdrowe tłuszcze orzechy stanowią prawdziwą bombę odżywczą, która wspiera pracę mózgu, serca i układu pokarmowego.

• Dietetyczka Anna Mizerska ostrzega, że popularna metoda kupowania orzechów grozi spożyciem niebezpiecznych i rakotwórczych aflatoksyn.

• Sprawdź, jakich orzechów unikać według specjalistki i dowiedz się, jak wybierać bezpieczne produkty w sklepie, aby skutecznie zadbać o własne zdrowie.

19

Właściwości odżywcze orzechów. Dlaczego warto jeść orzechy?

Orzechy dostarczają organizmowi wielu cennych składników, które kompleksowo wspierają zdrowie i stanowią prawdziwą bombę odżywczą. Dostarczają przede wszystkim zdrowych kwasów tłuszczowych jednonienasyconych i wielonienasyconych. Tłuszcze te odpowiadają za prawidłową pracę serca, mózgu oraz układu hormonalnego. Orzechy są także świetnym źródłem białka, dzięki czemu idealnie uzupełniają dietę wegańską oraz wegetariańską, pomagając w budowie i regeneracji tkanek. Zawierają również dużo błonnika pokarmowego, który reguluje procesy trawienne, chroni przed zaparciami, stabilizuje poziom cukru we krwi i na długo zapewnia uczucie sytości. Nie każdy rodzaj tych produktów będzie jednak bezpieczny dla człowieka. Problem ten szczegółowo omawia dietetyczka Anna Mizerska.

Dietetyczka Anna Mizerska ostrzega przed orzechami kupowanymi luzem

Jedzenie orzechów przynosi wiele korzyści, ale błędem może okazać się sam sposób ich nabywania. Prowadząca na Instagramie profil @juz_zdrowo Anna Mizerska zwróciła uwagę na problem zakupu tych produktów na wagę. Chodzi o orzechy wysypane luzem do dużych sklepowych pojemników, z których klienci samodzielnie nabierają wybraną ilość towaru. Z jakiego powodu żywność sprzedawana w takiej formie stanowi zagrożenie dla zdrowia?

„Kochani, nie kupujcie orzechów luzem. Nigdy nie wicie, czy nie ma w nich pleśni i ile tak naprawdę już się w takim stanie znajdują w pojemnikach.”

– zwraca się do konsumentów specjalistka.

„Orzechy są podatne na pleśń, która wytwarza szkodliwe produkty uboczne zwane aflatoksynami. Te związki są kancerogenne i mogą uszkadzać wątrobę. Wdychanie aflatoksyn może także prowadzić do podrażnień płuc. Wysoka wilgotność to główna przyczyna rozwoju pleśni na orzechach”

– tłumaczy ekspertka.

„Aflatoksyny obecne w spleśniałych orzechach to jedne z najsilniejszych substancji rakotwórczych występujących w naturze(..) Kupowanie orzechów luzem (na wagę) na bazarach czy w marketach niesie ze sobą najwyższe ryzyko. Odkryte pojemniki są stale narażone na wilgoć z powietrza, a brak kontroli nad partią towaru sprzyja niewidocznemu rozwojowi toksycznej pleśni”

– uzupełnia we wpisie na Instagramie Anna Mizerska.

Po jakie produkty najlepiej sięgać podczas zakupów? Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest wybieranie orzechów zapakowanych w ciemne i szczelnie zamknięte paczki.