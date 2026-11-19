Jagiellonia zagra w sobotę na wyjeździe z Cracovią po przerwaniu złej ligowej passy i odniesieniu trzech kolejnych zwycięstw. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14.45.

Trener białostockiej drużyny Adrian Siemieniec obejrzy to starcie z trybun. Będzie to szósty i zarazem ostatni mecz dyskwalifikacji, którą szkoleniowiec odbywa za niedozwolone kontakty z sędziami.

Zmiana szkoleniowca rywali

Przed tygodniem Aleksandar Vukovic zastąpił Bartosza Grzelaka na stanowisku trenera krakowskiego klubu. Jest to już trzeci szkoleniowiec pracujący z tym zespołem w obecnym roku, po Grzelaku i Luce Elsnerze. Adrian Siemieniec przyznał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że mecze przeciwko drużynom prowadzonym przez Vukovica zawsze sprawiają mu trudność.

„Niezależnie od tego, w jakim jest miejscu, w jakim momencie sezonu i jaką drużynę prowadzi. Te mecze zawsze były dla mnie trudne. Wierzę, że teraz będzie inaczej. Przygotowujemy się nie tylko pod kątem tego, jaką drużyną była Cracovia do tej pory i jakiej charakterystyki zawodników ma, bo to się nie zmieni, ale na pewno będą grali w inny sposób” – stwierdził Adrian Siemieniec.

Szkoleniowiec dodał, że doświadczenia z przeszłości z drużynami tego trenera dają mu wyobrażenie o spodziewanej postawie przeciwnika i o tym, na co musi przygotować swój zespół.

Przerwa w rozgrywkach bez sparingów

Podczas przerwy w rozgrywkach Jagiellonia nie rozgrywała spotkań kontrolnych z innymi zespołami. Zamiast tego we wtorek odbył się otwarty dla kibiców i mediów sprawdzian wewnętrzny. Kadrę podzielono na dwie drużyny i uzupełniono zawodnikami zespołu rezerw ze względu na nieobecność powołanych do kadr narodowych reprezentantów.

Z powodu urazu w wewnętrznej grze nie wziął udziału kapitan Taras Romanczuk. Trener Siemieniec przekazał jednak w czwartek, że piłkarz ma w tym dniu trenować normalnie i powinien znaleźć się w kadrze meczowej.

„Naszym sukcesem jest to, że mamy drugą połowę listopada, a ja dzisiaj dalej mam dylemat w wyborze pierwszej jedenastki. To oznacza, że tak naprawdę na końcu rundy zespół żyje i dalej rywalizuje, a to wcale nie jest takie proste i oczywiste” – podsumował trener Jagiellonii.