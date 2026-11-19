Zmagania w ramach Pucharu Świata w skokach narciarskich startują 20 listopada. Dokładnie miesiąc przed tą datą Kamil Stoch zrelacjonował pierwszy etap wymarzonej podróży dookoła świata, w którą wyruszył wspólnie z żoną, Ewą Bilan-Stoch. Małżonkowie rozpoczęli wojaże od Portoryko, a następnie zwiedzali między innymi Peru. W spełnieniu tego podróżniczego marzenia pomógł również Polski Związek Narciarski, wręczając utytułowanemu zawodnikowi specjalny voucher wycieczkowy na zakończenie jego bogatej kariery. Aktualnie para nadal przebywa w Ameryce Południowej, gdzie eksploruje Argentynę.

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Kolejnym niezwykle widowiskowym punktem na mapie ich wyprawy okazał się słynny lodowiec Perito Moreno położony w argentyńskiej Patagonii. Ewa Bilan-Stoch udostępniła w sieci obszerną relację z tego miejsca. Ten krajobraz znacznie różni się od wcześniejszych egzotycznych widoków i zdecydowanie bardziej odpowiada górskiemu usposobieniu małżonków.

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Fotografie opublikowane przez zachwyconą żonę mistrza dowodzą, że mimo zimowej aury obojgu dopisywał doskonały nastrój. Sam Stoch z maseczką ochronną na twarzy nie zrezygnował z wyjątkowej wycieczki, choć jeszcze niedawno zmagał się z pewnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

„Ozdrowiał! Ale czapkę już nawet pod kask założył. Z pomponem” – skomentowała żartobliwie Ewa Bilan-Stoch pod jednym ze zdjęć dokumentujących wędrówkę po lodowej pokrywie. Podczas wyprawy na potężny lodowiec na małżonków czekały nie tylko zapierające dech w piersiach krajobrazy, ale także degustacja trunku serwowanego na lodzie pochodzącym bezpośrednio z Perito Moreno.

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Niezapomniane wspomnienia z trwającej w najlepsze wyprawy z pewnością zostaną z nimi na lata, jednak po powrocie do kraju na utytułowanego sportowca czekają już nowe wyzwania zawodowe. 1 października oficjalnie poinformowano, że wybitny polski skoczek obejmie funkcję doradcy zarządu Polskiego Związku Narciarskiego. Od początku 2027 roku 39-letni mistrz będzie pełnił rolę bezpośredniego łącznika między reprezentantami kraju a władzami federacji.

„Związek chce mieć u siebie osobę, która doskonale rozumie problemy zawodników, ale też świetnie ich zna. Odpowiada mi ta nowa funkcja. Co ciekawe, koledzy nie byli zaskoczeni tym. Przyznali, że dla nich to jest normalna kolej rzeczy i cieszą się z takiego obrotu spraw” – wyjaśniał Kamil Stoch tuż po opublikowaniu oficjalnego komunikatu przez PZN.

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