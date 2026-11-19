Jerzy Gmurzyński nie żyje. Uczestnik „The Voice of Poland” miał 33 lata

W czwartek rano pojawiły się tragiczne doniesienia o śmierci 33-letniego Jerzego Gmurzyńskiego, wokalisty znanego z dziesiątej odsłony programu „The Voice of Poland”. Przez ostatnie dni w stolicy prowadzono intensywne poszukiwania artysty, którego po raz ostatni widziano w nocy z 7 na 8 listopada w rejonie Dworca Wileńskiego. Bliscy muzyka prosili o pomoc w akcji i sugerowali jednocześnie, że mężczyzna mógł skierować się w okolice Bemowa.

Informację o odnalezieniu zwłok mężczyzny przekazało Stowarzyszenie Zaginieni Śladem Nadziei, które brało czynny udział w akcji poszukiwawczej. Organizacja opublikowała na Facebooku specjalny komunikat, w którym oficjalnie potwierdzono, że zmarły to poszukiwany Jerzy Gmurzyński.

W odpowiedzi na liczne pytania dziennikarzy z głębokim żalem potwierdzamy, że Pan Jerzy Marcin Gmurzyński nie żyje. [...] Rodzinie i wszystkim bliskim Pana Jerzego Marcina Gmurzyńskiego składamy szczere wyrazy współczucia - napisano w oświadczeniu Stowarzyszenia Zaginieni Śladem Nadziei na Facebooku.

Te tragiczne wieści wywołały ogromny smutek wśród rodziny i przyjaciół, a także pogrążyły w żałobie licznych sympatyków talentu młodego piosenkarza.

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Śmierć Jerzego Gmurzyńskiego. Policja komentuje odnalezienie ciała

Dokładne przyczyny zgonu Jerzego Gmurzyńskiego nie są jeszcze znane. Dziennikarze „Super Expressu” poprosili o odniesienie się do sprawy Komendę Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Reprezentująca jednostkę podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja przyznała, że poszukiwania wokalisty zakończyły się w związku ze zdarzeniem na obszarze warszawskiego Śródmieścia.

W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że na terenie Śródmieścia doszło do zdarzenia, które zakończyło poszukiwania. O szczegółowe pytania w tej sprawie prosiłabym o zwrócenie się do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, ponieważ to ta jednostka prowadzi obecnie sprawę - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja.

Z kolei Jakub Pacyniak, reprezentujący Komendę Rejonową Policji Warszawa I, ujawnił, że mundurowi podjęli interwencję w lokalu przy Alei Solidarności, w którym natrafiono na zwłoki mężczyzny.

Policjanci ze Śródmieścia interweniowali w jednym z mieszkań przy Alei Solidarności, gdzie niestety doszło do śmierci człowieka. Jeśli chodzi o szczegółowe okoliczności tego zdarzenia, z uwagi na charakter sprawy nie udzielamy w tym zakresie informacji - przekazał w oficjalnym komunikacie Jakub Pacyniak.

Na ten moment nie wiadomo, czy w sprawie śmierci Jerzego Gmurzyńskiego wszczęto formalne postępowanie, czy policja prowadzi jedynie czynności wyjaśniające.

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