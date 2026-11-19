Piłkarze Piasta Gliwice zmierzą się w piątek o godzinie 18.00 na własnym boisku z Koroną Kielce. Gospodarze w przypadku zwycięstwa mogą awansować na trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy.

„Jesteśmy umiarkowanie zadowoleni z efektów naszej pracy i „głodni” tego, co przed nami” – powiedział trener Gliwiczan Daniel Myśliwiec.

Szkoleniowiec przypomniał, że kiedy przejął zespół 23 października 2025 roku, Gliwiczanie mieli cztery punkty straty do miejsca dającego utrzymanie, a teraz są trzy punkty od brązowego medalu.

„To pokazuje, że droga, jaką obraliśmy, jest słuszna. Nie wybiegając w przód, bo do wręczania potencjalnych medali jest jeszcze bardzo, bardzo daleko, to moment mogący dać kolejne potwierdzenie jakości naszej pracy. Nastawienie drużyny jest kapitalne” – powiedział.

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W piątkowym meczu będzie już mógł zagrać wracający po miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją kapitan i filar obrony Jakub Czerwiński.

Daniel Myśliwiec przyznał, że nie robił planów punktowych do końca roku. Jego piłkarze założyli sobie jednak zdobycie kompletu 12 punktów. W czwartek szkoleniowiec skończył 41 lat, ale nie poprosił swoich graczy o wygraną z Koroną w formie prezentu.

„Nawet przez myśl mi to nie przeszło. W ramach podziękowań za urodziny powiedziałem, że chciałbym, aby wszyscy się czuli w klubie tak, jak ja – szanowany, doceniony. I nie mam na myśli momentów, kiedy jest fajnie, tylko nawet takie, gdy jest słabo punktowo” – podsumował.

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Drużynę gości od niedawna prowadzi Robert Kolendowicz, który zastąpił Jacka Zielińskiego. Trener Myśliwiec ocenił, że filozofię pracy nowego opiekuna rywali można wysnuć z ostatnich spotkań Korony i jego pracy w Pogoni Szczecin, a sztab Piasta ma wystarczająco dużo informacji o przeciwniku.

Szkoleniowiec gospodarzy podkreślił klasę dwójki ofensywnych graczy z Kielc: Camilo Meny i Mariusza Stępińskiego.

„Trzeba docenić ich jakość. Mena bardzo dobry drybler, nieszablonowy, trudny do zatrzymania, Stępiński jest świetnym, mobilnym napastnikiem. Ale Korona ma wystarczająco dużo jakości, żeby się chwalić na każdej pozycji” – zauważył.

Zespół z Kielc przegrał trzy ostatnie spotkania: w Pucharze Polski z Polonią Warszawa 1:2 oraz w lidze z Zagłębiem Lubin 0:1 i Radomiakiem 0:2. Po 14 kolejkach Kielczanie zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 18 punktów. Z kolei ich rywale z Gliwic plasują się na siódmej pozycji z 22 punktami i nie przegrali żadnego z pięciu ostatnich meczów.