Iwona Pavlović w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?! Zadeklarowała: "czekam na zaproszenie"

4 października w "Tańcu z Gwiazdami" nastała wyjątkowa chwila: odcinek rodzinny. Na parkiecie nie zabrakło wzruszeń i tanecznych zaskoczeń, ale jeszcze bardziej zaskoczyła jedna z jurorek. Nikt się nie spodziewał, że Iwona Pavlović zacznie śpiewać!

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Iwona Pavlović zaśpiewała w "Tańcu z Gwiazdami". Wystąpiłaby w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"?

Po występie Joanny Jędrzejczyk ze szwagrem Krzysztofem i Kamilem Kuroczko doszło do niecodziennej sceny. Iwona Pavlović postanowiła nawiązać do swojego rodzinnego miasta - Olsztyna, z którego pochodzi też tańcząca w Polsacie mistrzyni MMA. Na tym Czarna Mamba nie poprzestała i postanowiła zaśpiewać lokalną piosenkę ludową. Co na to zebrani? Szybko padło hasło: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Iwona Pavlović szybko odpowiedziała: "czekam na zaproszenie". Myślicie, że ikoniczna tancerka i jurorka poradziłaby sobie z takim wyzwaniem?

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Czarna Mamba jest ikoną telewizji od ponad 20 lat

Iwona Pavlović urodziła się w 1962 roku w Olsztynie i już w szkole podstawowej uczyła się tańca ludowego. Jako nastolatka rozpoczęła treningi tańca towarzyskiego, a na studiach poznała swojego byłego już męża, Arkadiusza Pavlovicia. Wspólnie zostali mistrzami Polski, jak i wyjechali za granicę. Po powrocie do Polski w latach 90. tancerka zakończyła karierę turniejową i rozpoczęła nauczanie tańca. W 2005 roku zasiadła w jury pierwszej polskiej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" i zasiada w nim do dziś. Za swoje surowe oceny szybko doczekała się pseudonimu "Czarna Mamba", co nie znaczy, że nie służy uczestników ciepłych słów i cennych porad.