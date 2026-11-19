Larry Poindexter nie żyje. Aktor wystąpił w „Przyjaciołach” i wielu innych hitach

Zmarł 66-letni Larry Poindexter. Ten pochodzący ze Stanów Zjednoczonych reżyser, producent i aktor cieszył się ogromną rozpoznawalnością wśród widzów na całym świecie. Jego aktywność zawodowa w teatrze, kinie oraz telewizji trwała nieprzerwanie przez cztery dekady. Przyszedł na świat 16 grudnia 1959 roku i już od najmłodszych lat dorastał w artystycznym otoczeniu. Jego matka, Sue Ann Erdman, spełniała się jako śpiewaczka operowa, natomiast ojciec, H. R. Poindexter, pracował jako doceniany nagrodami oświetleniowiec i scenarzysta.

Swoje pierwsze kroki w zawodzie Larry Poindexter stawiał na deskach teatralnych, biorąc udział w rozmaitych spektaklach i musicalach. Przeprowadzka do Los Angeles otworzyła mu drzwi do występów w znanych produkcjach telewizyjnych. Rozgłos przyniosły mu przede wszystkim kreacje w słynnych telenowelach „Dni naszego życia” oraz „Szpital miejski”. Widzowie mogli go także oglądać w takich hitach jak „Przyjaciele”, „JAG: Wojskowe biuro śledcze”, „CSI: Kryminalne zagadki”, „Zabójcze umysły”, „Hawaii Five-0”, „Supernatural” czy „Skandal”.

Aktor pojawiał się również w produkcjach kinowych. W 2003 roku zagrał postać kapitana policji Toma Fullera w filmie „S.W.A.T. Jednostka Specjalna”, występując na ekranie obok Samuela L. Jacksona oraz Colina Farrella. Oprócz tego do jego dorobku należy rola w komedii „17 Again”, w której partnerował mu Zac Efron.

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Tragiczny wypadek w Los Angeles. Larry Poindexter został potrącony przez samochód

Śmierć artysty nastąpiła po tragicznym zdarzeniu drogowym. Jak przekazał serwis „Deadline”, w miniony piątek, 13 listopada, Larry Poindexter został potrącony przez nadjeżdżający samochód. Wypadek miał miejsce w Los Angeles, w pobliżu miejsca zamieszkania 66-latka w dzielnicy Studio City, w momencie gdy mężczyzna przechodził na drugą stronę jezdni.

Ranny gwiazdor trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu. Na 18 listopada zaplanowano u niego zabieg chirurgiczny z powodu połamanych żeber. Niestety, pacjent odszedł jeszcze przed przetransportowaniem go na blok operacyjny.

Tragicznie zmarły Larry Poindexter osierocił synów i pozostawił w rozpaczy swoją małżonkę, Carol Kritzer.

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