Wiktor Sas lewituje w teledysku do "Gravity". Teraz chce lecieć wysoko na Eurowizji Junior!

Wiktor Sas lewituje nad miastem. Jest teledysk na Eurowizję Junior!

Reprezentant Polski na tegorocznej Eurowizji Junior pokazał, na co go stać! W sieci zadebiutował właśnie teledysk do konkursowej piosenki "Gravity", w którym Wiktor Sas dosłownie unosi się nad ziemią. Klip robi naprawdę duże wrażenie. W klipie młody artysta balansuje wysoko ponad ulicami miasta i dachami budynków, jakby prawa fizyki zupełnie go nie dotyczyły. To jednak nie tylko popis efektów specjalnych. Ten nietypowy obraz ma symbolizować przesłanie całego utworu.

Jak wyjaśniają twórcy, unoszący się nad ziemią wokalista to metafora walki z tym, co ściąga nas w dół. Wiktor, zamiast poddawać się sile grawitacji, symbolicznie wybiera własną drogę i patrzy na świat z nowej, niedostępnej dla innych perspektywy. W ten sposób teledysk dopełnia energetyczny charakter piosenki. Utwór opowiada o determinacji, walce o niezależność, pokonywaniu trudności i pozostaniu wiernym sobie, nawet gdy wszystko wokół wydaje się przytłaczające.

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Wiktor Sas o swoim pierwszym klipie

O kulisach powstawania klipu i znaczeniu utworu opowiedział sam Wiktor Sas. Młody artysta podkreśla, że chciał uniknąć infantylnego przekazu, który często kojarzy się z konkursem dla najmłodszych.

Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi – powiedział na planie zdjęciowym.

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Przed nim wielki finał Eurowizji Junior 2026

Premiera teledysku to kolejny ważny krok na drodze do wielkiego finału. Wiktor Sas już wkrótce będzie miał okazję zaprezentować piosenkę "Gravity" przed całą Europą. Występ odbędzie się 24 października podczas finału Eurowizji Junior 2026, który w tym roku zostanie zorganizowany w Ta’ Qali na Malcie.