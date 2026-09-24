Masz paproć, zamiokulkasa albo monsterę? Jesienią każda z nich może potrzebować innej pielęgnacji

Jesienią rośliny doniczkowe mogą reagować na krótsze dni, mniejszą ilość światła oraz zmiany temperatury i wilgotności w mieszkaniu.

Nie wszystkie gatunki wymagają wtedy takiego samego podlewania – częstotliwość warto dopasować do potrzeb konkretnej rośliny i warunków w domu.

Znaczenie ma również odpowiednie stanowisko, dlatego warto obserwować, czy rośliny mają wystarczająco dużo światła i nie stoją zbyt blisko zimnej szyby albo kaloryfera.

Paproć, zamiokulkas i monstera różnią się wymaganiami, dlatego jesienią najlepiej obserwować każdą roślinę osobno i reagować na zmiany w jej wyglądzie.

Jednym z najczęstszych błędów jest traktowanie jesiennej pielęgnacji jako kontynuacji letniego schematu. Gdy roślina dostaje mniej światła i rośnie wolniej, może również potrzebować mniej wody. Nie należy jednak automatycznie ograniczać podlewania każdej rośliny – wiele zależy od gatunku, temperatury w mieszkaniu, wielkości doniczki i rodzaju podłoża.

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Ważne staje się również miejsce ustawienia roślin. Krótszy dzień oznacza mniej naturalnego światła, dlatego warto obserwować, czy doniczki nie stoją zbyt daleko od okna. Z drugiej strony nie powinny znajdować się bezpośrednio przy bardzo zimnej szybie ani tuż nad intensywnie grzejącym kaloryferem.

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Paproć, zamiokulkas i monstera - te rośliny mają inne potrzeby jesienią

Paproć zwykle lubi wyższą wilgotność powietrza i nie przepada za przesuszonym podłożem. Jesienią, gdy zaczyna działać ogrzewanie, warto zwrócić szczególną uwagę na wilgotność w jej otoczeniu. Zamiokulkas jest pod tym względem znacznie bardziej wyrozumiały. Jego podłoże powinno przeschnąć między podlewaniami, dlatego jesienne ograniczenie częstotliwości podlewania może być naturalną zmianą pielęgnacji.

Monstera również potrzebuje światła, ale jesienią nie warto podlewać jej wyłącznie według kalendarza. Najlepiej sprawdzać stan podłoża i dopiero na tej podstawie decydować o kolejnej porcji wody. Jeśli roślina stoi w ciemniejszym miejscu, może pobierać jej mniej niż w środku lata.

Jesienią najważniejsza jest więc obserwacja. Zamiast ustalać jeden harmonogram dla wszystkich doniczek, warto sprawdzać liście, podłoże i stanowisko każdej rośliny osobno. Dzięki temu łatwiej uniknąć zarówno przesuszenia, jak i przelania.