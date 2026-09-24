Jacob ze "Zmierzchu" został ojcem! W tej rodzinie wszyscy nazywają się podobnie

Taylor Lautner został ojcem

23 września Taylor Lautner i Tay Lautner poinformowali w sieci o narodzinach córeczki. W instagramowym wpisie para zdradziła, że maleństwo przyszło na świat tydzień wcześniej - 16 września. Dziewczynka otrzymała imiona Lennon Taylor Lautner, a rodzice już teraz nazywają ją pieszczotliwie Lenny. Na pierwszym zdjęciu pokazanym przez parę widać malutką ubraną w różowy pajacyk. Obok niej znalazła się ozdoba z wyhaftowanym imieniem "Lennon Taylor".

Jeden tydzień kochania naszej słodkiej małej Lenny. Lennon Taylor Lautner. 16.09.2026

- napisali dumni rodzice.

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W tej rodzinie wszystkie imiona brzmią niemal tak samo

Fani od razu zwrócili uwagę na imiona członków rodziny. Tata to Taylor Lautner, mama – Tay (Taylor) Lautner, a ich córka otrzymała imiona Lennon Taylor Lautner.

Narodziny dziecka są zwieńczeniem kilku miesięcy oczekiwania. Taylor i Tay ogłosili, że spodziewają się pierwszego potomka w marcu 2026 roku. W czerwcu zdradzili, że zostaną rodzicami dziewczynki, natomiast 19 sierpnia przyszła mama bawiła się na, zorganizowanym przez influencerkę Jaclyn Hill, baby shower.

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Tay Lautner mówiła o trudach ciąży w swoim podcaście

Żona aktora nie ukrywała, że publiczne dzielenie się ciążą było dla niej sporym przeżyciem. W swoim podcaście "The Squeeze" opowiadała o zmianach w swoim ciele i porównywaniu się z innymi kobietami w ciąży. Przyznała, że było to dla niej nowe doświadczenie.

Nigdy tak naprawdę nie miałam problemu z porównywaniem się do innych, ale zdecydowanie zaczęłam porównywać swoje ciało w ciąży z ciałami innych kobiet w ciąży, szczególnie tych, którym do porodu zostało jeszcze kilka tygodni, a mimo to nadal są szczupłe i wysportowane. (...) Już wcześniej nie czułam się najlepiej sama ze sobą, a do tego dochodzi jeszcze porównywanie się z innymi

- mówiła Tay Lautner.

Teraz, kiedy ciąża jest już tylko wspomnieniem, Tay może skupić się na czerpaniu radości z macierzyństwa. Przed parą zupełnie nowa i bardzo wymagająca rola rodziców.

Serdecznie gratulujemy!

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