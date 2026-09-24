Młoda żona Marka Kondrata opublikowała jego nowe zdjęcie. Wygląda inaczej niż zwykle

Marek Kondrat ożenił się z córką Grzegorza Turnaua. To był skandal

Jeden z najbardziej znanych i cenionych polskich aktorów, Marek Kondrat, niemal dwie dekady temu zrezygnował z dalszej kariery. W 2007 roku ogłosił przejście na emeryturę, czym wywołał niemałe poruszenie, ponieważ cieszył się wówczas ogromną popularnością. Fani liczyli, że gwiazdor jeszcze powróci na ekrany, jednak on skupił się na sprzedaży wina oraz życiu prywatnym. W tym roku postanowił jednak powrócić przed kamery i przyjął rolę w nowej wersji "Lalki".

W ostatnich latach życie prywatne aktora wzbudzało wielkie emocje, głównie za sprawą związku z dużo młodszą Antoniną. Sytuację potęgował fakt, że wybranka Marka Kondrata to córka Grzegorza Turnaua, jego dobrego znajomego. Złośliwi wróżyli im szybkie rozstanie, ale para pokazała, że różnica wieku nie stanowi dla nich przeszkody. W 2015 roku wzięli ślub z dala od błysku fleszy, a po trzech latach doczekali się córki, Heleny.

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Antonina Kondrat udostępniła nowe zdjęcie Marka Kondrata

Aktor i jego żona zdecydowali się na powrót z Hiszpanii do Polski, chcąc zapewnić córce jak najlepsze warunki do rozwoju. Na co dzień unikają branżowych imprez i rzadko można ich zobaczyć razem na oficjalnych wyjściach. Antonina Kondrat, która jest absolwentką Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, od 2022 roku prowadzi swój autorski biznes z ubraniami przypominającymi kimona.

Na Instagramie ukochana aktora promuje głównie efekty swojej pracy zawodowej. Sporadycznie jednak publikuje bardziej prywatne kadry. W zeszłym roku pokazała zdjęcie, na którym uwieczniła swojego ojca i męża, a niedawno zaprezentowała kolejne zdjęcie Marka Kondrata. Artysta pokazał się z mocnym zarostem, co może sugerować powiązanie z jego nową rolą w "Lalce". „Trochę Marek, a trochę Ignacy” – tak krótko podsumowała ten wpis Antonina.

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