Wiktor Sas o kulisach piosenki na Eurowizję Junior 2026. Zaczęło się od Lanberry!

Decyzją Telewizji Polskiej, zwycięzca "The Voice Kids" został automatycznie reprezentantem Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior. Wiktor Sas tygodniami pracował nad konkursową piosenką i wreszcie może się pochwalić efektami. Specjalnie dla Eska.pl zdradził, jak wyglądały przygotowania do premiery "Gravity".

Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior. Wygrał "The Voice Kids"

14-latek zdobył bilet na Maltę od razu w momencie zwycięstwa w finale "The Voice Kids". Wiktor Sas wygrał program głosami widzów, reprezentując w ostatnim odcinku na żywo drużynę Tribbsa. Sukces dał mu przepustkę na Eurowizję Junior, a w całej tej drodze wspiera go dumny trener z programu.

Kulisy "Gravity". Tak powstała polska piosenka

Tribbs jest jednym z autorów wydanej właśnie piosenki "Gravity". Wspierał go producent Koder, znany m.in. z hitu "Dopóki się nie znudzisz" Miü i Zalii. Za warstwę tekstową odpowiadała Lanberry, która dwukrotnie wygrała już Eurowizję Junior jako autorka, natomiast fragmenty anglojęzyczne przygotował mieszkający w Niemczech producent Coach Harrison. Dodatkowo, za orkiestrację odpowiada Wojciech Kostrzewa, współtwórca zwycięskich utworów z "dorosłej" Eurowizji - "The code" i "Wasted love".

Jak zdradził nam sam Wiktor Sas, wybrana na konkurs piosenka powstała na bazie pomysłu Lanberry. Artystka pojawiła się z koncepcją i napisanym już tekstem, a potem ruszyły prace nad ostatecznym kształtem utworu.

- Powstawała ta piosenka bardzo długo, ponieważ jak Tribbs coś robił, to czasem Koderowi się nie podobało, ale jak Koder coś robił, to Tribbsowi się czasem coś nie podobało, a więc bardzo dużo mieliśmy takich zawahań, co zrobić w jakimś danym miejscu, ale doszliśmy w końcu razem do porozumienia. [...] Wszyscy doszliśmy w końcu do takiego punktu, do takiego złotego środka, w którym właśnie skończyliśmy tę piosenkę - powiedział Wiktor w rozmowie z Eska.pl.

"Mam wokół siebie dobrych ludzi"

Zanim powstała ostateczna propozycja na konkurs, w Warszawie odbył się specjalny songwriting camp z udziałem polskich i zagranicznych twórców. Tribbs sprawił, że Wiktor Sas znalazł się pod opieką najlepszych z najlepszych.

- Mam wokół siebie takich dobrych ludzi. Takich profesjonalistów, jak Lanberry, Tribbs, Koder, Coach Harrison. Ale nie tylko, ponieważ na campie mieliśmy na przykład Bryskę, Konrada Oldmoneya, Miggy'ego Dela Rosę, paru Belgów, Michała Majaka, który jest moim zdaniem wybitnym tekściarzem. Oczywiście nie wymieniłem wszystkich, bo wszyscy tam byli naprawdę świetni - dodał młody wokalista.

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Eurowizja Junior 2026 - o konkursie

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się w sobotę, 24 października. Gospodarzem 24. edycji imprezy została Malta, która ugości ją w arenie w miejscowości Ta Qa'li. Reprezentantem Polski został Wiktor Sas, zwycięzca programu "The Voice of Poland". Udział wezmą reprezentanci szesnastu państw.

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