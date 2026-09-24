Córka lider Nirvany nie pokazywała się publicznie od 8 lat! Tak teraz wygląda Frances Bean Cobain

Kurt Cobain to prawdziwa legenda muzyki. Założyciel, wokalista, autor tekstów, gitarzysta, kompozytor, lider oraz frontman zespołu Nirvana jeszcze za życia stał się prawdziwą sensacją, ikoną światowej popkultury. Niestety, Cobain zmarł w wieku zaledwie 27 lat w wyniku śmierci samobójczej w 1994 roku.

W okresie, gdy Nirvana stała się niezwykle popularna, Kurt znalazł się pod ostrzałem fleszy. Media interesowały się jednak nie tyle jego twórczością, co życiem prywatnym, tym bardziej, że muzyk wziął ślub ze swoją koleżanką po fachu, liderką grupy Hole Courtney Love. Kontrowersyjna para, która nie odmawiała sobie używek, doczekała się jednego dziecka.

Kurt Cobain był fanem Metalliki

Kim jest Frances Bean Cobain?

Frances Bean Cobain urodziła się 18 sierpnia 1992 roku i miała zaledwie dwa latka, gdy jej tata odebrał sobie życie. Choć na pewnym etapie życia kobieta próbowała swoich sił w modelingu, zajmowała się także sztuką, to ostatecznie podjęła decyzję o życiu poza światem show biznesu.

Dziś Frances Bean żyje w związku małżeńskim z Rileyem Hawkiem, czyli synem słynnego skatera Tony'ego Hawka. Para pobrała się w 2023 roku, a rok później na świat przyszedł ich pierwszy syn - Ronin Walker Cobain Hawk.

Córka Kurta Cobaina pokazała się na ściance pierwszy raz od niemal 8 lat!

Teraz, po niemal ośmiu latach nieobecności w przestrzeni publicznej, Frances Bean Cobain pojawiła się na czerwonym dywanie! Córka Kurta Cobaina i Courtney Love wzięła udział w premierze komedii kryminalnej The Deputy w Los Angeles. Frances Bean Cobain miała ku temu ważny powód. Mianowicie jest ona jedną z producentek wykonawczych produkcji.

Kobieta pojawiła się na czerwonym dywanie w stroju ewidentnie inspirowanym stylem grunge - zobacz zdjęcia: