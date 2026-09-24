Pomalowanie pociągu w Ładzinie. Policjanci zatrzymali pięciu podejrzanych

Zablokowanie pociągu i zniszczenie mienia w gminie Wolin

W nocy z 19 na 20 września 2026 roku grupa zamaskowanych osób zatrzymała pociąg relacji Szczecin – Świnoujście na stacji Ładzin w gminie Wolin. Sprawcy pomalowali farbą między innymi drzwi, okna oraz zewnętrzne kamery i lusterka pojazdu. Takie działanie uniemożliwiło obsłudze składu obserwację otoczenia, która jest niezbędna do bezpiecznego kontynuowania jazdy. W pociągu uruchomiono również hamulec bezpieczeństwa oraz mechanizm awaryjnego otwierania drzwi. Doprowadziło to do zablokowania składu i uniemożliwiło pasażerom opuszczenie wagonów do czasu usunięcia blokady. Straty wynikające z uszkodzenia pociągu należącego do spółki Polregio oszacowano na ponad 92 000 zł.

Kamera GoPro kluczowym dowodem w sprawie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie rozpoczęli intensywne działania tuż po otrzymaniu zgłoszenia. Na miejscu zdarzenia mundurowi zabezpieczyli ślady oraz przedmioty, które mogły pomóc w ustaleniu tożsamości sprawców. Jednym z najważniejszych elementów śledztwa okazała się kamera sportowa typu GoPro pozostawiona przez grupę. Po przeanalizowaniu zapisów na urządzeniu policjanci odkryli nagrania dokumentujące podobne zdarzenia poza granicami kraju. Materiał filmowy zarejestrował włamanie do składu metra w Berlinie, który został pomalowany w podobny sposób jak pociąg w Ładzinie.

Zatrzymania i zarzuty dla podejrzanych mężczyzn

Dynamiczne działania oraz skrupulatna analiza zgromadzonych materiałów pozwoliły funkcjonariuszom na wytypowanie i zatrzymanie pięciu osób podejrzanych o udział w przestępstwie. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty dotyczące zniszczenia lub uszkodzenia cudzej rzeczy oraz uszkodzenia elementów infrastruktury. Odpowiedzą także za bezprawne pozbawienie wolności pasażerów pociągu. Za te czyny grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczają w przyszłości kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl