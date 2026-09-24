Pościg za hulajnogą w Oleśnicy. 17-latek uciekał przed policją z pasażerem

Policyjna akcja Bezpieczny rowerzysta w Oleśnicy

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy prowadzili 24 września 2026 roku działania pod nazwą „Bezpieczny rowerzysta”. Głównym celem mundurowych była poprawa bezpieczeństwa osób poruszających się jednośladami oraz weryfikacja, czy przestrzegają one przepisów ruchu drogowego. Policjanci zwracali szczególną uwagę na rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg elektrycznych. Podczas patrolu ulic miasta funkcjonariusze zauważyli młodego mężczyznę, którego sposób jazdy wymagał interwencji.

Ucieczka 17-latka hulajnogą przez park i skrzyżowania

Kierujący hulajnogą elektryczną zwrócił uwagę policjantów, ponieważ przewoził na urządzeniu pasażera. Gdy funkcjonariusze dali mu wyraźny sygnał do zatrzymania, 17-latek postanowił zignorować polecenie i zaczął uciekać. Nastolatek wjechał do parku, gdzie wysadził kolegę, a następnie kontynuował jazdę przez miasto. Młody mężczyzna przejeżdżał przez kilka ruchliwych skrzyżowań, nie zważając na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, co stwarzało niebezpieczne sytuacje na drodze.

Zatrzymanie kierującego i konsekwencje prawne

Policjanci niezwłocznie ruszyli w pościg za uciekającym nastolatkiem i po krótkim czasie zajechali mu drogę. Funkcjonariusze skutecznie uniemożliwili 17-latkowi dalszą jazdę i dokonali jego zatrzymania. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie, gdzie młody mężczyzna odpowie za niebezpieczne zachowanie oraz przewożenie pasażera na hulajnodze przeznaczonej dla jednej osoby. Poważniejsze konsekwencje grożą mu jednak za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co przepisy przewidują karę grzywny, aresztu, a nawet zakaz prowadzenia pojazdów.

Hulajnoga elektryczna to nie zabawka

Przy okazji tego zdarzenia policjanci przypominają, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a nie zabawką. Każdy użytkownik tego typu urządzenia ma obowiązek znać i stosować się do aktualnych przepisów ruchu drogowego. Przewożenie innych osób na hulajnodze elektrycznej jest zabronione i wpływa negatywnie na bezpieczeństwo jazdy. Funkcjonariusze apelują o rozwagę i przypominają, że unikanie kontroli drogowej wiąże się z surowymi sankcjami karnymi.

Źródło: Policja.pl