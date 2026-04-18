Wielki powrót Madonny na Coachellę. Zaśpiewała utwór z nowej płyty. "Przejdzie do historii"

Madonna i Sabrina Carpenter wspólnie na scenie Coachelli. O tym, że ikona pop pojawi się na festiwalu mówiło się już od dobrych kilku dni, ale wciąż były to tylko domysły. Te stały się jednak faktem w piątek 17 kwietnia, kiedy to Madonna wkroczyła na scenę pod koniec koncertu Sabriny Carpenter.

Być jak Madonna - Kamila Boruta wciela się w ikonę popkultury

Madonna i Sabrina Carpenter rozsadziły fanom mózgi. "Ten występ przejdzie do historii"

Wspólny wykon Madonny i Sabriny Carpenter ma podwójnie symboliczne znaczenie - 67-letnia ikona muzyki pop połączyła tu bowiem siły z jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia (wielu już uważa, że Sabrina jest jej godną następczynią), a także wróciła na Coachellę po 20 latach.

Możecie więc sobie wyobrazić, jak wielką radością jest dla mnie powrót po 20 latach […]. To taki moment zatoczenia koła, który jest dla mnie ważny - powiedziała Madonna ze sceny.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gdy Madonna wydała "Hung Up", mówiono, że jest na to "za stara". Jako 67-latka wraca z podobną muzyką. Czy świat jest na to gotowy?

Piosenkarka zażartowała również z filigranowej postury, z której - między innymi - słynie Sabrina Carpenter. "To prawdopodobnie pierwszy raz w moim życiu, kiedy występuję z kimś, kto jest ode mnie niższy. Dziękuję ci, że mogłam tego doświadczyć!" - rzuciła żartobliwie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nowa płyta Madonny jak pączki u Gessler. Artystka się ceni! Tyle zapłacisz za jej nowe wydawnictwo

Madonna i Sabrina Carpenter zaśpiewały razem "Like a Prayer"

Wokalistki wykonały wspólnie utwór "Vogue” z 1990 roku oraz kultowy hit "Like a Prayer", będący jednym z najbardziej kontrowersyjnych w dorobku Madonny - i jakże pasujący do portfolio Sabriny. Nie zabrakło też premierowego numeru z nowej, zapowiedzianej przed kilkoma dniami, płyty Madonny "Confessions II". Nagrania z koncertu podbijają sieć, a internauci pieją z zachwytu. "Ten występ przejdzie do historii", "To nie był zwykły występ, to był RESET KULTUROWY" - czytamy w komentarzach

Kiedy premiera nowej płyty Madonny?

Album "Confessions II", podobnie jak jego poprzednik, "Confessions on a Dance Floor", powstał we współpracy z producentem Stuartem Price'em. Premiera odbędzie się 3 lipca, a w piątek 17 kwietnia do streamingu trafił pierwszy singiel promujący płytę - "I Feel So Free".

PRZECZYTAJ TEŻ: Céline Dion z kolejną niespodzianką dla fanów. Nie zrobiła tego od 10 lat!