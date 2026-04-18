Ekstraklasa siatkarek: UNI Opole zwycięża w Bielsku-Białej. Co z szansami BKS-u na brąz?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-18 15:16

W drugim meczu o 3. miejsce w Ekstraklasie siatkarek, UNI Opole pewnie pokonało BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała wynikiem 3:0. To zwycięstwo znacząco umocniło pozycję opolskiej drużyny w rywalizacji play-off. Aktualny stan serii stawia BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała w trudnej sytuacji. Jaki jest zatem stan rywalizacji i kiedy kibice zobaczą decydujące starcie o medale?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Żółto-niebieska piłka do siatkówki, z napisem "MIKASA" widocznym na jednej z niebieskich paneli, znajduje się w powietrzu, nad białą taśmą siatki. Pod piłką, wyciągnięta ręka z szeroko rozłożonymi palcami, ubrana w czarny rękawek na przedramieniu, usiłuje dosięgnąć lub odbić piłkę. Poniżej ręki widoczna jest siatka w kolorze czarnym, a w tle, za siatką, zamazane sylwetki osób w białych strojach sportowych, z ciemnym, jednolitym tłem za nimi.

UNI Opole dominuje w drugim meczu o brąz Ekstraklasy

W rozgrywkach Ekstraklasy siatkarek, drużyna UNI Opole odniosła wyraźne zwycięstwo nad BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Drugie spotkanie w serii o 3. miejsce zakończyło się wynikiem 0:3 dla gości, co stanowiło istotny krok w walce o medalowe pozycje. Setowe wyniki to kolejno 13:25, 19:25 oraz 16:25, co świadczy o przewadze opolskiej drużyny na boisku.

Aktualny stan rywalizacji play-off to 2-0 na korzyść UNI Opole, które tym samym jest bliskie zdobycia brązowego medalu. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne są trzy zwycięstwa w serii, co oznacza, że UNI Opole może zapewnić sobie sukces już w kolejnym meczu. Trzecie spotkanie tych drużyn odbędzie się we wtorek, a gospodarzem będzie zespół z Opola, co może być kluczowe dla przebiegu rywalizacji.

Składy drużyn na ważne spotkanie Ekstraklasy?

W meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zaprezentował się w składzie, w którym znalazły się Gulia Gennari, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Ljubica Kecman oraz Marta Orzyłowska. Na pozycji libero zagrała Adriana Adamek, a w trakcie meczu na boisku pojawiły się również Zuzanna Suska, Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz oraz Reka Bozoki-Szedmak, wprowadzając zmiany w taktyce.

Zespół UNI Opole wyszedł na parkiet w składzie obejmującym Gabriellę Makarowską-Kulej, Hannę Hellvig, Natalię Kecher, Katarzynę Zaroślińską-Król, Elan McCall i Katarzynę Połeć. Rolę libero pełniła Klaudia Łyduch, a w rezerwie czekała Wiktoria Paluszkiewicz. To zestawienie zawodniczek pozwoliło drużynie z Opola na osiągnięcie tak przekonującego rezultatu w rywalizacji o brązowy medal.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.