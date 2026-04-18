Ekstraklasa siatkarek: UNI Opole zwycięża w Bielsku-Białej. Co z szansami BKS-u na brąz?

UNI Opole dominuje w drugim meczu o brąz Ekstraklasy

W rozgrywkach Ekstraklasy siatkarek, drużyna UNI Opole odniosła wyraźne zwycięstwo nad BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Drugie spotkanie w serii o 3. miejsce zakończyło się wynikiem 0:3 dla gości, co stanowiło istotny krok w walce o medalowe pozycje. Setowe wyniki to kolejno 13:25, 19:25 oraz 16:25, co świadczy o przewadze opolskiej drużyny na boisku.

Aktualny stan rywalizacji play-off to 2-0 na korzyść UNI Opole, które tym samym jest bliskie zdobycia brązowego medalu. Do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne są trzy zwycięstwa w serii, co oznacza, że UNI Opole może zapewnić sobie sukces już w kolejnym meczu. Trzecie spotkanie tych drużyn odbędzie się we wtorek, a gospodarzem będzie zespół z Opola, co może być kluczowe dla przebiegu rywalizacji.

Składy drużyn na ważne spotkanie Ekstraklasy?

W meczu BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała zaprezentował się w składzie, w którym znalazły się Gulia Gennari, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Ljubica Kecman oraz Marta Orzyłowska. Na pozycji libero zagrała Adriana Adamek, a w trakcie meczu na boisku pojawiły się również Zuzanna Suska, Klaudia Nowakowska, Martyna Podlaska, Agata Michalewicz oraz Reka Bozoki-Szedmak, wprowadzając zmiany w taktyce.

Zespół UNI Opole wyszedł na parkiet w składzie obejmującym Gabriellę Makarowską-Kulej, Hannę Hellvig, Natalię Kecher, Katarzynę Zaroślińską-Król, Elan McCall i Katarzynę Połeć. Rolę libero pełniła Klaudia Łyduch, a w rezerwie czekała Wiktoria Paluszkiewicz. To zestawienie zawodniczek pozwoliło drużynie z Opola na osiągnięcie tak przekonującego rezultatu w rywalizacji o brązowy medal.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.