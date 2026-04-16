Gdy Madonna wydała "Hung Up", mówiono, że jest na to "za stara". Jako 67-latka wraca z podobną muzyką. Czy świat jest na to gotowy?

Adrian Rybak
2026-04-16 17:06

W 2005 roku Madonna wydała "Hung Up" jako singiel z płyty "Confessions on a Dance Floor". Miała wtedy 46 lat. Kawałek był świetny, a w teledysku pokazała niesamowite ciało i formę. Były jednak głosy, że jest już na taką muzykę po prostu "za stara". Dzisiaj pop gwiazdy po czterdziestce już nikogo nie dziwią, ale Madonna znów chce przesunąć tę granicę. Jako 67-latka wydaje "Confessions". Czy będzie miała taki hit jak "Hung Up"?

Galeria zdjęć 25

"Hung Up" zmieniło pop

"Hung Up" ukazało się jako pierwszy singiel z płyty "Confessions On A Dancefloor", która z czasem stała się jedną z najważniejszych w dyskografii Madonny. Na początku jednak mało osób wierzyło w ten sukces. W latach 2000 uważano, że gwiazdy pop - szczególnie kobiety - mają "termin ważności". Uważano, że 30 lat to szczyt i starszych gwiazd nie chciano grać w radiach. Kiedy więc 46-letnia Madonna wydała popowy materiał, świat stwierdził, że jest na to stanowczo "za stara". Mimo tego "królowa popu" dokonała niemożliwego. Zarówno utwór, jak i taneczny teledysk zdobyły ogromną popularność, a ten sukces sprawił, że "termin ważności" został przesunięty. Dzisiaj nikogo nie dziwi, że 44-letnia Beyoncé wychodzi na scenę w body i wykonuje sensualne choreografie. 40-letnia Lady Gaga dalej kreuje hity, a Taylor Swift też nie traci na popularności, mimo że zbliża się do czterdziestki. Jednak czy świat jest gotowy na 67-letnią gwiazdę popu?

67-letnia Madonna chce mieć nowe "Hung Up"

Madonna ogłosiła, że 3 lipca 2026 roku ukaże się płyta "Confessions II", która ma być kontynuacją kultowego krążka "Confessions On A Dancefloor".

Czasem chciałabym się schować w cieniach, stworzyć nową personę, na parkiecie czuje się bardzo wolna - mówi Madonna w zwiastunie "I Feel So Free", pierwszego singla z "Confessions II".

Madonna wraca na parkiet i chce mieć nowe "Hung Up", ale jakie są na to szanse? Na pewno łatwo nie będzie. Kiedy kilka lat temu piosenka "Popular" z The Weekndem stała się viralem w sieci, amerykańskie radia zaczęły ją grać, ale wycięły fragmenty Madonny. Żadna inna piosenka Madonny nie dostała szansy. Teraz jednak do stworzenia hitu wystarczą social media, a internauci są bardziej skłonni dać jej szansę. Jednak czy nastolatkowie i młodzi dorośli - główni użytkownicy TikToka, Spotify i Apple Music - będą chcieli słuchać Madonny, gdy mogą słuchać Sabriny Carpenter albo Olivii Rodrigo? Może wydawać się, że nie, ale Madonna już niejednokrotnie pokazała, że umie przekraczać granicę i zmieniać standardy. Jak będzie? Przekonamy się wkrótce.

Galeria zdjęć 12
Radio ESKA Google News
Madonna
nowości muzyczne