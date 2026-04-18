Dziki Warszawa triumfują w Ekstraklasie koszykarzy. Co przesądziło o porażce Czarnych Słupsk?

Zwycięstwo Dzików Warszawa w Ekstraklasie koszykarzy

Dziki Warszawa odniosły znaczące zwycięstwo nad Energa Czarni Słupsk w meczu Ekstraklasy koszykarzy, pokonując rywali 106:86. Spotkanie rozpoczęło się od imponującej przewagi gospodarzy, którzy już w pierwszej kwarcie wypracowali sobie komfortową zaliczkę, kończąc ją wynikiem 37:18. Ta mocna inauguracja pozwoliła warszawianom na ugruntowanie swojej pozycji na parkiecie.

Mimo chwilowego zrywu Energa Czarni Słupsk w drugiej części gry, gdzie zdołali odrobić część strat, wygrywając tę kwartę 36:21, Dziki Warszawa utrzymały kontrolę nad spotkaniem. W kolejnych odsłonach meczu, trzeciej i czwartej kwarcie, warszawska drużyna ponownie narzuciła swoje tempo, skutecznie powiększając przewagę i nie dopuszczając gości do odrobienia strat. Ostatecznie, wynik 106:86 potwierdził dominację gospodarzy.

Którzy zawodnicy zanotowali najlepsze występy?

W szeregach Dzików Warszawa na wyróżnienie zasługuje kilku zawodników, którzy znacząco przyczynili się do zwycięstwa. Najskuteczniejszym strzelcem okazał się Tahlik Chavez, zdobywca 25 punktów, pokazując swoją ofensywną siłę. Wspierali go Landrius Horton z 23 punktami oraz Darnell Edge, który dorzucił 19 oczek, tworząc trzon ofensywy.

Po stronie Energa Czarni Słupsk, mimo porażki, również byli zawodnicy, którzy zaprezentowali wysoką skuteczność. Samuel Hines Jr i Tim Lambrecht zdobyli po 15 punktów każdy, starając się napędzać grę swojego zespołu. Chico Carter dołożył 14 punktów, a Jorden Duffy zakończył mecz z 11 punktami, próbując nawiązać walkę z warszawską ofensywą.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.