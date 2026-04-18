Céline Dion z kolejną niespodzianką dla fanów. Nie zrobiła tego od 10 lat!

Céline Dion powraca. We wrześniu i październiku kanadyjska ikona muzyki zagra szereg koncertów w ramach rezydentury w Paryżu, grając całe widowiska dla fanów po raz pierwszy od kilku lat. W grudniu 2022 roku artystka poinformowała o diagnozie rzadkiej choroby, jaką jest zespół sztywności uogólnionej, co znacznie ograniczyło jej karierę zawodową. Rejestracja na sprzedaż biletów przyciągnęła tłumy z wszystkich kontynentów, ale na ogłoszeniu koncertów Dion nie poprzestała.

Céline Dion w Paryżu. Dziewięć milionów fanów chciało pojechać na jej koncerty

Po fali spekulacji na temat wielkiego powrotu Céline Dion do koncertowania, rezydentura w Paryżu stała się faktem. Kanadyjska piosenkarka ogłosiła dziesięć koncertów w paryskiej La Defense Arena. Aby mieć możliwość zakupu biletów, fani musieli wziąć udział w rejestracji, która spotkała się z tak dużym zainteresowaniem, że liczbę show zwiększono z dziesięciu do szesnastu. Łącznie zapisało się około dziewięć milionów osób, choć biletów do sprzedaży trafiło około pół miliona. Wielu fanów rozczarowało się tym samym ogromną kolejką i niepowodzeniem w zakupie wejściówki na powrót artystki na scenę.

Piosenkarka zaskoczyła premierą "Dansons"

Na koncertach w Paryżu się nie skończyło. 16 kwietnia Céline Dion niespodziewanie wydała nowy singiel, zatytułowany "Dansons". To jej pierwsza muzyczna premiera od 2023 roku, kiedy ukazał się utwór "Love Again" do filmu o tym samym tytule. Jeśli pod uwagę weźmiemy wyłącznie twórczość Dion w języku francuskim, od ostatniej takiej premiery minęło natomiast prawie dziesięć lat. Piosenkarka wydała ostatnie swoje utwory w ojczystym języku w 2016 roku, na albumie "Encore un soir".

Céline Dion - twórczość po francusku i początki po angielsku. Gwiazda pochodzi z wielodzietnej rodziny z Quebecu

"Encore un soir" to 26. i przedostatni krążek studyjny w wieloletniej karierze artystki. 15 spośród wszystkich 27 jej albumów powstało w języku francuskim, którym posługiwała się na co dzień w dzieciństwie. Céline Dion urodziła się w 1968 roku jako ostatnie z czternaściorga dzieci Adhémara i Thérèse Dion. Dorastała w kanadyjskiej prowincji Quebec, gdzie powszechnie używanym językiem jest francuski. Jak wielokrotnie mówiła, ojczysty język jest ważną częścią jej tożsamości. Po początkach kariery w latach 80. przełomowym momentem było zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji w 1988 roku. Wkrótce potem zadebiutowała anglojęzycznym singlem "Where does my heart beat now?", a rok 1990 przyniósł album i trasę koncertową po angielsku - "Unison".

