Wartość zespołów Formuły 1. Która ekipa bije rekordy?

Wyceny czołowych zespołów Formuły 1

Zgodnie z analizą wartości rynkowej zespołów Formuły 1, przeprowadzoną przez portal planetf1.com, Ferrari z Maranello utrzymuje pozycję lidera. Wartość włoskiego zespołu oszacowano na 7,1 miliarda dolarów. Na drugim miejscu uplasował się team Mercedesa, osiągając wycenę 6,4 miliarda dolarów.

Trzecią lokatę w zestawieniu zajmuje ekipa McLarena, której wartość wyceniono na 5,2 miliarda dolarów. Tuż za podium znalazł się Red Bull Racing, którego rynkową wartość określono na 4,9 miliarda dolarów. Te dane podkreślają dynamiczny rozwój finansowy czołówki Formuły 1.

Pozycje kierowców i konstruktorów w F1

Kierowcami najbardziej wartościowego Ferrari są Monakijczyk Charles Leclerc i siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Po trzech tegorocznych wyścigach Leclerc zajmuje trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 49 punktów, a Hamilton jest czwarty z 41 punktami. Czołowe lokaty należą do zawodników Mercedesa.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Kimi Antonelli z 72 punktami, wyprzedzając Brytyjczyka George’a Russella, który zgromadził 63 punkty. W klasyfikacji konstruktorów Formuły 1 Ferrari plasuje się na drugiej pozycji z 90 punktami, ustępując liderującemu Mercedesowi, który ma 135 punktów.

Wartość zespołów F1 stale rośnie?

Wycena wartości zespołów Formuły 1 jest cyklicznie przeprowadzana co roku przez różne agencje badawcze. Nie zawsze przyjmują one jednolite kryteria ocen, stąd pojawiające się poważne rozbieżności w wynikach. Mimo to, niezmienny pozostaje trend systematycznego wzrostu wartości rynkowej teamów F1 na przestrzeni lat.

Trzy lata temu Ferrari było wyceniane na 3,9 miliarda dolarów, co stanowi znaczący wzrost do obecnych 7,1 miliarda. W tamtym okresie Mercedes był wart 3,8 miliarda dolarów, a wtedy trzeci Red Bull osiągał wartość 2,6 miliarda. Porównanie tych danych jasno pokazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek Formuły 1.

Transformacja wyceny McLarena na przestrzeni lat

Trzy lata temu McLaren zajmował czwartą pozycję w rankingu wartości, z wyceną na poziomie 2,2 miliarda dolarów. Obecnie, po zdobyciu dwóch tytułów z rzędu wśród konstruktorów w sezonie 2025, zespół awansował na trzecią lokatę, a jego wartość wzrosła do 5,2 miliarda dolarów. Ten imponujący skok świadczy o sukcesach sportowych i biznesowych.

Analiza pokazuje, że inwestycje w zespoły F1 stają się coraz bardziej opłacalne. Regularny wzrost wartości rynkowej **przyciąga nowych sponsorów i inwestorów**, co dodatkowo napędza rozwój całej dyscypliny. Formuła 1 pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych sportów na świecie pod względem ekonomicznym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.