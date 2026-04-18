Wartość zespołów Formuły 1. Która ekipa bije rekordy?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-18 14:18

Z najnowszych analiz wynika, że wartość zespołów Formuły 1 stale rośnie, a wśród jedenastu rywalizujących ekip na czoło wysuwa się Ferrari. Portal planetf1.com przeprowadził szczegółową wycenę, która ukazuje dominację włoskiego giganta. Jednakże, kto zajmuje drugie miejsce w rankingu najcenniejszych zespołów i jak kształtują się pozostałe pozycje, zaskoczy wielu fanów królowej motorsportu.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Lewe przednie koło samochodu wyścigowego jest głównym elementem widocznym na pierwszym planie, z rozmytymi napisami na oponie i fragmentami brudu unoszącymi się wokół niej, co sugeruje ruch. Opona jest czarna z grubym białym paskiem na boku i mniejszymi zielonymi i żółtymi detalami. Szara, wieloramienna felga z widoczną za nią perforowaną tarczą hamulcową i czarnym zaciskiem, znajduje się w centrum koła. Na lewo od koła widoczna jest pomarańczowo-czarna karoseria pojazdu, a po prawej stronie czarne elementy aerodynamiczne z białym napisem i czerwonymi detalami, z wyraźnie widocznymi żółtymi elementami. Tło jest rozmazane, utrzymane w ciemnych, szarych i czarnych barwach, z widocznym śladem nawierzchni pod kołem.

Wyceny czołowych zespołów Formuły 1

Zgodnie z analizą wartości rynkowej zespołów Formuły 1, przeprowadzoną przez portal planetf1.com, Ferrari z Maranello utrzymuje pozycję lidera. Wartość włoskiego zespołu oszacowano na 7,1 miliarda dolarów. Na drugim miejscu uplasował się team Mercedesa, osiągając wycenę 6,4 miliarda dolarów.

Trzecią lokatę w zestawieniu zajmuje ekipa McLarena, której wartość wyceniono na 5,2 miliarda dolarów. Tuż za podium znalazł się Red Bull Racing, którego rynkową wartość określono na 4,9 miliarda dolarów. Te dane podkreślają dynamiczny rozwój finansowy czołówki Formuły 1.

Pozycje kierowców i konstruktorów w F1

Kierowcami najbardziej wartościowego Ferrari są Monakijczyk Charles Leclerc i siedmiokrotny mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton. Po trzech tegorocznych wyścigach Leclerc zajmuje trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej z dorobkiem 49 punktów, a Hamilton jest czwarty z 41 punktami. Czołowe lokaty należą do zawodników Mercedesa.

W klasyfikacji generalnej prowadzi Włoch Kimi Antonelli z 72 punktami, wyprzedzając Brytyjczyka George’a Russella, który zgromadził 63 punkty. W klasyfikacji konstruktorów Formuły 1 Ferrari plasuje się na drugiej pozycji z 90 punktami, ustępując liderującemu Mercedesowi, który ma 135 punktów.

Wartość zespołów F1 stale rośnie?

Wycena wartości zespołów Formuły 1 jest cyklicznie przeprowadzana co roku przez różne agencje badawcze. Nie zawsze przyjmują one jednolite kryteria ocen, stąd pojawiające się poważne rozbieżności w wynikach. Mimo to, niezmienny pozostaje trend systematycznego wzrostu wartości rynkowej teamów F1 na przestrzeni lat.

Trzy lata temu Ferrari było wyceniane na 3,9 miliarda dolarów, co stanowi znaczący wzrost do obecnych 7,1 miliarda. W tamtym okresie Mercedes był wart 3,8 miliarda dolarów, a wtedy trzeci Red Bull osiągał wartość 2,6 miliarda. Porównanie tych danych jasno pokazuje, jak dynamicznie zmienia się rynek Formuły 1.

Transformacja wyceny McLarena na przestrzeni lat

Trzy lata temu McLaren zajmował czwartą pozycję w rankingu wartości, z wyceną na poziomie 2,2 miliarda dolarów. Obecnie, po zdobyciu dwóch tytułów z rzędu wśród konstruktorów w sezonie 2025, zespół awansował na trzecią lokatę, a jego wartość wzrosła do 5,2 miliarda dolarów. Ten imponujący skok świadczy o sukcesach sportowych i biznesowych.

Analiza pokazuje, że inwestycje w zespoły F1 stają się coraz bardziej opłacalne. Regularny wzrost wartości rynkowej **przyciąga nowych sponsorów i inwestorów**, co dodatkowo napędza rozwój całej dyscypliny. Formuła 1 pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych sportów na świecie pod względem ekonomicznym.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.