Zayn Malik nagle trafił do szpitala. Fani zaniepokojeni stanem zdrowia piosenkarza

Zayn Malik po odejściu z One Direction osiągnął sporo sukcesów, ale nie zabrakło też skandali w związku z życiem prywatnym. Konflikt z teściową oraz ostateczne zerwanie z Gigi Hadid, z którą doczekał się dziecka, były szeroko komentowane na całym świecie. Po kilku latach życia z dala od afer Zayn wydał nowy album i jeszcze tego samego dnia poinformował, że trafił do szpitala.

Zayn Malik wydał "Konnakol" i wylądował w szpitalu

33-letni Brytyjczyk był przez pewien czas na językach w związku z burzliwym związkiem z Gigi Hadid. Niedawno powiedział zresztą w jednym z wywiadów, że tak naprawdę nigdy nie kochał matki swojej córki. Mimo niewątpliwych kontrowersji Zayn Malik wciąż pracuje nad nową twórczością muzyczną. W piątek 17 kwietnia wydał swój piąty album pt. "Konnakol". Wielką premierę przyćmiły jednak przykre wieści o nagłej hospitalizacji gwiazdora.

Gwiazdor wraca do zdrowia i dziękuje za wsparcie. Co z koncertami?

Muzyk sam poinformował fanów o zaistniałej sytuacji za pomocą mediów społecznościowych. Zamieścił w nich zdjęcie prosto ze szpitalnego łóżka, dziękując fanom za okazane w ostatnim, pracowitym czasie wsparcie, zaś medykom - za profesjonalną pomoc. Fani są zaniepokojeni stanem zdrowia idola, jednak szczegóły nie są znane. Nie wiadomo, dlaczego dokładnie Zayn Malik znalazł się w szpitalu. Póki co, nie są też pewne plany dotyczące jego koncertów w USA, ale te najprawdopodobniej zostaną przełożone, o czym nieoficjalnie mówi się już w sieci. Wcześniej Brytyjczyk informował już lakonicznie o chorobie, z powodu której odwołał zaplanowane na 13 kwietnia spotkanie z fanami w Londynie.

"Do moich fanów – dziękuję wam za waszą miłość oraz wsparcie teraz i zawsze. To był długi tydzień i niespodziewanie jeszcze wracam do zdrowia. Jestem załamany, że nie mogę was wszystkich zobaczyć w tym tygodniu. Nie byłbym tu, gdzie jestem, bez was i jestem bardzo wdzięczny za wasze zrozumienie" - zwrócił się do swoich obserwatorów na Instagramie.

"Dziękuję niesamowitemu personelowi szpitalnemu, lekarzom, pielęgniarkom, kardiologowi, zarządowi, administracji i wszystkim, którzy pomagali i nadal pomagają. Jesteście legendami! Dużo, dużo miłości" - dodał.

