Nowa płyta Madonny jak pączki u Gessler. Artystka się ceni! Tyle zapłacisz za jej nowe wydawnictwo

Na ten powrót fani czekali długich siedem lat. Madonna, niekwestionowana ikona muzyki pop, zapowiedziała właśnie nową erę w swojej karierze. Jej 15. album studyjny, "Confessions II", trafi do sprzedaży już 3 lipca. Wydawnictwo ma nawiązywać brzmieniowo do wydanego ponad dwie dekady temu krążka "Confessions On a Dance Floor", uznawanego za jedną z najważniejszych pozycji w dorobku artystki.

W dobie dominacji serwisów streamingowych sprzedaż fizycznych nośników wymaga dziś dodatkowego wysiłku. Sięgają po nie głównie kolekcjonerzy, którzy są w stanie zapłacić znaczne kwoty za różne wersje tego samego albumu, różniące się choćby okładką, kolorem winyla czy dodatkowymi elementami. Madonna, mająca ponad 40 lat doświadczenia na scenie, doskonale rozumie te mechanizmy i wie, że jej oddani fani chętnie sięgną po wyjątkowe wydania. Ceny "Confessions II" nie należą do niskich. Za najbardziej rozbudowany wariant trzeba zapłacić ponad 400 złotych, ale nawet to nie odstrasza wielbicieli. Ci są w stanie wesprzeć ikonę każdą kwotą!

Madonna się ceni. Tyle zapłacisz za płytę królowej!

Madonna to nie tylko królowa popu, ale również jedna z prekursorek posługiwania się sztuką audiowizualną w muzyce. Artystka jako jedna z pierwszych w pełni wykorzystała potencjał telewizji, przyciągając uwagę odważnymi teledyskami i spektakularnymi występami na żywo. W trakcie swojej kariery skutecznie odnajdywała się w kolejnych erach muzycznej dystrybucji, a dziś, oddając w ręce fanów fizyczne wydania swoich albumów w formie CD czy winyla, dba o to, by sprostać ich oczekiwaniom. To jednak wiąże się z niemałymi kosztami. Nowa płyta królowej popu jest już dostępna w europejskim sklepie artystki, a ceny poszczególnych wersji robią wrażenie. Zobaczcie sami!