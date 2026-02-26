Kiedy i gdzie oglądać koncert „Zakopower - 20 lat na scenie”?

Jubileuszowy koncert Zakopower zostanie wyemitowany w piątek 27 lutego o godz. 21:00 w Polsacie. Wydarzenie zostało zarejestrowane na scenie programu „Must Be The Music”, co nadaje mu symboliczny charakter - to właśnie w tym muzycznym formacie od lat pojawiają się nowe talenty i wyjątkowe projekty.

Kto wystąpi podczas jubileuszu Zakopower?

Jubileuszowy koncert „Zakopower - 20 lat na scenie” to nie tylko podsumowanie dorobku zespołu, ale także spotkanie różnych muzycznych światów. Sebastianowi Karpielowi-Bułecce towarzyszyć będą artyści reprezentujący odmienne pokolenia i wrażliwości.

Natalia Szroeder

Jedna z najbardziej cenionych wokalistek młodego pokolenia. Artystka od lat łączy pop z subtelną wrażliwością i sceniczną dojrzałością. Jej obecność podczas jubileuszu podkreśla dialog między tradycją a nowoczesnym brzmieniem.

Miuosh

Raper i producent znany z ambitnych projektów łączących hip-hop z muzyką symfoniczną i alternatywną. Współpracował m.in. z orkiestrami i artystami różnych gatunków, dlatego jego udział zapowiada nieoczywiste, muzyczne zestawienia.

MBTM - Natalia Szroeder

Dawid Kwiatkowski

Jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, idol młodszej publiczności i stały bywalec największych scen koncertowych. Jego występ może być jednym z najbardziej energetycznych momentów wieczoru.

Ania Byrcyn

Wokalistka i kompozytorka związana z Podhalem. W swojej twórczości łączy nowoczesny pop z elementami soulu, jazzu i folkowej tradycji. Laureatka nagrody im. Anny Jantar w Opolu oraz finalistka preselekcji eurowizyjnych.

Kuba i Kuba

Duet, który szerszej publiczności dał się poznać w programie „Must Be The Music”. Ich autorski styl i wrażliwość przyniosły im nagrodę publiczności.

Dawid Tyszkowski

Wokalista i autor tekstów uznawany za jedno z największych objawień alternatywnego popu w Polsce. Jego utwory notują miliony odsłuchań w serwisach streamingowych, a koncerty przyciągają tłumy na najważniejszych festiwalach.

Obecność tak różnorodnych artystów sprawia, że koncert „Zakopower - 20 lat na scenie” będzie nie tylko jubileuszem zespołu, ale także symbolicznym spotkaniem kilku muzycznych pokoleń.

Dlaczego koncert „Zakopower - 20 lat na scenie” jest wyjątkowy?

Zakopower od dwóch dekad konsekwentnie łączy muzykę góralską z nowoczesnymi brzmieniami popu i rocka. Zespół stworzył własny styl, który wyróżnia się na tle polskiej sceny. Jubileuszowy koncert będzie podróżą przez największe hity i momenty przełomowe w historii formacji. Hasło „Boso, ale do przodu wciąż” nabiera dziś nowego znaczenia - to podsumowanie 20 lat pracy, koncertów i muzycznych eksperymentów.

Co usłyszymy podczas koncertu?

Widzowie mogą spodziewać się największych przebojów Zakopower w nowych aranżacjach oraz duetów z zaproszonymi artystami. Występ młodego pokolenia - m.in. Dawida Tyszkowskiego czy Ani Byrcyn - podkreśli międzypokoleniowy charakter wydarzenia.

Koncert ma być nie tylko muzycznym show, ale też symbolicznym podsumowaniem drogi zespołu - od pierwszych płyt po status jednej z najbardziej rozpoznawalnych formacji folkowych w Polsce.