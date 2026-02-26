Zaskakująca sytuacja w piekarni. Nalegali, by Wersow zdradziła płeć dziecka

Wersow podzieliła się z fanami radosną informacją, że spodziewa się dziecka. Tym samym po raz kolejny okazało się, że tzw. "detektywi z Tik Toka" są nieomylni. Ci sugerowali, że Majusia doczeka się rodzeństwa na kilka tygodni przed oficjalnym ogłoszeniem. Drugą ciążę Wersow w swoim bingo na 2026 rok mieli popularni twórcy, m.in. Julia Wieniawa.

Gwiazda sieci ogłosiła ciążę przy okazji premiery swojej drugiej płyty "Matka Idolka", na okładce której wystąpiła właśnie z ciążowym brzuszkiem. W przypadku Weroniki macierzyństwo jest ściśle powiązane z muzyką. Pierwszą ciążą pochwaliła się przecież w teledysku do piosenki "Ten jeden moment". Obecnie wiemy już, że Weronika i Karol Wiśniewscy oczekują przyjścia na świat synka. Ten dał już mocno popalić sławnej mamie!

"Chłopiec jest nieprzewidywalny! To akurat jest fakt, bo akurat z Mają miałam usystematyzowane to, a propos mdłości, itd. Z Majusią miałam tak, że wstawałam rano, do 13:00 miałam mdłości, a potem robiłam swoje. A tutaj... Nawet, jak byłam w studiu, było mi niedobrze, nikt jeszcze nie wiedział, mi gorąco... W tej ciąży mam tak, że te mdłości pojawiają się nagle, czasami jest przerwa na tydzień i tak są nieusystematyzowane. W większości jednak jest tak samo" - powiedziała w rozmowie z Eską.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

Wersow ukrywała ciążę

Chociaż w show-biznesie jest nie od dziś, wciąż zaskakuje ją zainteresowanie, jakie generuje. Wersow opowiedziała o niecodziennej sytuacji, do której doszło w jej ulubionej piekarni. Influencerka była proszona przez obsługę o ujawnienie płci drugiego dziecka!

"Powiem jeszcze jeden smaczek! Niesamowite jest to, jak ludzie są zaangażowani w tę ciążę. Zanim podzieliłam się płcią, podjechałam pod mój ulubiony sklep, to jest taka piekarnia z opcją drive, pani otwiera szybkę, mówię "dzień dobry, poproszę tę bułkę", płacę kartą, a ona: "wie pani co, bo koleżanka pyta, czy to chłopiec czy dziewczynka, bo ona jeszcze nie oglądała". Odpowiedziałam, że nigdzie jeszcze tego nie mówiłam, po czym ta pani - dosłownie - wyłania się zza lady i mówi: "proszę, proszę, powiedz mi, jestem bardzo ciekawa" - opowiedziała ze śmiechem.

Przypomnijmy, że informację o ciąży ujawniła... masażystka Wersow.