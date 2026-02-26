Honorata Skarbek nie jest singielką. W rzadkim wyznaniu wygadała się o partnerze

Honorata Skarbek, znana również jako Honey, od lat cieszy się popularnością w polskim show biznesie. Jej utwory regularnie gościły na listach przebojów, a szczególnie dużą uwagę młoda artystka przyciągała w Internecie. Mimo obecności w mediach zawsze starała się oddzielać życie zawodowe od prywatnego, rzadko dzieląc się szczegółami na temat swoich relacji. Ostatnio jednak zdradziła co nie co o życiu osobistym.

Honorata Skarbek jest zakochana

Mimo niedawnych problemów ze zdrowiem i pobytu w szpitalu, piosenkarka obowiązkowo pojawiła się na gali Bestsellerów Empiku, gdzie gości co roku. W jednym z wywiadów pojawił się unikany przez nią temat. Zapytana przez reporterkę "Pudelka" o to, do kogo zwraca się o pomoc w potrzebie, w pierwszej kolejności wymieniła swojego partnera!

"Do mojego partnera, do moich przyjaciół i do moich rodziców, do mojego brata, do moich najbliższych osób" - odpowiedziała.

Piosenkarka strzeże prywatności. Tak mówi o szczęściu

Szczegóły związku Honoraty Skarbek pozostają nieznane. Jak powiedziała, dba o swoją prywatność i nie chce zdradzać tożsamości ukochanego. Do tej pory zabierała głos wyłącznie "wywołana do odpowiedzi", gdy pojawiły się pogłoski o jej rzekomych romansach z innymi osobami publicznymi. Aktualnie jednak skupia się na ochronie prywatnych spraw i własnym szczęściu. Jakie ma do niego podejście? Artystka zdradziła swój stosunek do szczęścia w życiu.

"Strzegę swojej prywatności i bardzo dużo ludzi o nim nie wie, bo to jest fragment mojego życia, którym nigdy nie dzieliłam się w mediach i tak też zostanie. [...] Jestem szczęśliwa, ale jestem też wymagającym człowiekiem co do szczęścia i jego definicji, więc wychodzę z założenia, że w życiu piękne są tylko chwile i tylko w tych chwilach możemy być prawdziwie szczęśliwi" - podsumowała.