Widzowie zaskoczeni decyzją w "Tańcu z Gwiazdami". Takiej sytuacji jeszcze nigdy nie było

Półfinał 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" rozstrzygnął się w bardzo nieoczekiwany sposób. Po rezygnacji jednej z pary do finału nagle przeszły aż wszystkie cztery pozostałe pary i to nie w byle jakim składzie. Widzowie są w dużym szoku, już odliczając dni do wielkiego zakończenia show w niedzielę.

"Taniec z Gwiazdami" i szok w półfinale: Kędzierski zrezygnował, nikt więcej nie odpadł

Zwrotów akcji w półfinałowym odcinku mało kto się spodziewał. Po zakończeniu dwóch serii występów i zamknięciu głosowania widzów prowadzący mieli ogłosić dwie pary, które bezpośrednio przeszły do finału. W tym momencie Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska poinformowali o rezygnacji z dalszego udziału. Popularna wśród widzów para podziękowała za wsparcie, przekazując środki zebrane przez cały program z głosów SMS na ich występy na poczet Fundacji Polsat. Po ogłoszeniu dwóch finałowych par odbyła się planowana dogrywka do hitu "Let's get loud" Jennifer Lopez. Tym razem zaskoczyło jury. Iwona Pavlović ogłosiła, że obie pary przechodzą dalej, co oznacza, że nikt poza rezygnującym Kędzierskim nie pożegnał się z show.

Takiego finału jeszcze nie było

To pierwszy taki przypadek w polskiej wersji "Tańca z Gwiazdami". Przez 21 lat za każdym razem w finałowym odcinku o Kryształową Kulę walczyły dwie lub trzy pary. Teraz zobaczymy ich aż cztery. W komentarzach zawrzało! Widzowie w mediach społecznościowych nie ukrywają zaskoczenia. Jedni są zadowoleni z przyznania szansy dodatkowej, zachwycającej parze. Inni uważają, że produkcja programu pozwala sobie na zbyt wiele.

Co więcej, po raz pierwszy w polskim "Dancing with the Stars" o ostatecznie zwycięstwo będzie ze sobą rywalizować małżeństwo. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke docierali już do finału ze swoimi gwiazdorskimi partnerami i partnerkami, ale nigdy nie udało im się to jednocześnie.

Finalistami aktualnej edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" są:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

30

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - kiedy finał? Jakie są aktualne wyniki?

Wielki finał programu odbędzie się w niedzielę, 10 maja, o 19:55 na antenie Polsatu. Zwycięzcę 18. edycji wybiorą telewidzowie wraz z jury w składzie: Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović. Przed finałem z "Tańca z Gwiazdami" odpadli:

5. pozycja: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para zrezygnowała z udziału)

6. pozycja: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

7. pozycja: Izabella Miko i Albert Kosiński

8. pozycja: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

9. pozycja ex aequo: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. pozycja: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. pozycja: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Sonda Lubisz tańczyć? Tak, mogę wtedy wyrażać siebie! Tańczę tylko na dyskotekach Nie przepadam za tańcem