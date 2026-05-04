Sara James w drodze na egzamin dojrzałości. Złożyła zaskakującą deklarację

Sara James na maturze z polskiego. Pokazała się w białej koszuli i krawacie
Sara James dołączyła do grona tegorocznych maturzystów, a 4 maja 2026 roku stawiła się na egzaminie z języka polskiego. Zanim jednak weszła do szkoły, zaprezentowała nam nagranie z auta. Wokalistka siedziała na miejscu pasażera, pojazdem kierował jej kolega i towarzyszyła im również koleżanka. Sara zdradziła, na jaki motyw liczy na egzaminie i przy okazji pokazała swój strój na pierwszy egzamin. Młoda gwiazda postawiła na klasykę, czyli białą koszulę i elegancki krawat.
W opublikowanym materiale Sara James postanowiła zwrócić się do wszystkich piszących w tym roku maturę.
"Dzień dobry wszystkim moim cudownym maturzystom. Powiedziałam sobie dzisiaj tak, że jeśli będzie motyw wojny, to ja wychodzę z tej matury"
– stwierdziła żartobliwie piosenkarka.
Gwiazda przyznała, że jej faworytami wśród tematów maturalnych są motywy miasta lub miłości. Dodała również, że z chęcią odwołałaby się w swojej rozprawce do "Przedwiośnia", ponieważ zalicza tę książkę do swoich ulubionych lektur. Swoją relację zakończyła życzeniami powodzenia dla pozostałych zdających.
Matura 2026: Jakie przedmioty wybrała Sara James?
Temat egzaminu dojrzałości pojawiał się już wcześniej w wypowiedziach wokalistki. W wywiadzie dla serwisu Plejada Sara James wyznała, że dużo czasu poświęca na naukę, jednak nie ukrywała, że cała sytuacja wzbudza w niej sporo emocji.
"Jestem trochę przerażona. Mam korki, ładnie się uczę. Mam nadzieję, że będzie dobrze"
– mówiła we wspomnianej rozmowie.
Decyzja o wyborze rozszerzeń na maturze była podyktowana kierunkiem jej dotychczasowej edukacji – artystka uczęszczała do klasy o profilu językowym.
"Jestem na profilu językowym, tak że na maturze zdaję angielski rozszerzony, polski rozszerzony i matematykę - podstawę. Trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że się wszystko uda. Po to się chodziło te lata do szkoły, żeby teraz zdać"
– wyjaśniła Sara James w rozmowie z Plejadą.