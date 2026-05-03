Krzysztof Ibisz z byłą żoną i dorosłym synem. Rodzina pokazała się na planie "Tańca z Gwiazdami"

Krzysztof Ibisz od lat fascynuje publiczność nie tylko swoim profesjonalizmem, ale także niezwykłą energią i młodzieńczym wyglądem. W wieku 61 lat wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Nie wszyscy pamiętają, że przed laty dziennikarz był nawet posłem Polskiej Partii Przyjaciół Piwa. Prywatnie zaś - doczekał się czworga dzieci. Ostatnio zauroczył fanów wspólną fotką z byłą partnerką i najstarszym synem.

Prezenter ma czworo dzieci. Córki doczekał się całkiem niedawno

Pod koniec lat 90. Krzysztof Ibisz po raz pierwszy się ożenił. Jego partnerką była wtedy dziennikarka Anna Zejdler, z którą doczekał się syna Maksymiliana. Pierworodny potomek prezentera od dawna wiedzie już dorosłe życie, będąc wielką dumą rodziców i pracując jako aktor. Drugą żoną dziennikarza była aktorka Anna Nowak-Ibisz, mama Vincenta. W 2021 roku Krzysztof Ibisz wziął trzeci ślub, z Joanną Kudzbalską. Para powitała na świecie synka Borysa, a pod koniec 2024 roku - córkę Helenę.

"Taniec z Gwiazdami": Krzysztof Ibisz z byłą żoną i synem. Zejdlerowie pojawili się na półfinale

3 maja Krzysztof Ibisz poprowadził półfinał 18. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Poza jury, gospodarzami czy uczestnikami na planie show Polsatu nie zabrakło wielu innych celebrytów, którzy przyszli kibicować swoim ulubieńcom. Jak jednak niespodziewanie pokazał Ibisz w sieci, pojawili się też inni wyjątkowi goście. Dziennikarz opublikował wspólne zdjęcie z Anną i Maksymilianem Zejdlerami.

"Podczas dzisiejszego odcinka Tańca z Gwiazdami towarzyszą mi bardzo ważni goście. Cieszę się, że jesteście!" - napisał prezenter w mediach społecznościowych.

