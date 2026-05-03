Piotr Kędzierski opuszcza "Taniec z Gwiazdami". Zrezygnował tuż przed finałem!

Osiemnasta odsłona formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od pierwszego odcinka dostarczała publiczności wielu emocji, intrygujących występów oraz ciekawych ludzkich historii. Przed telewizorami regularnie śledzono zmagania znanych osobistości i towarzyszących im profesjonalnych tancerzy, doceniając ich ciężką pracę oraz rosnącą determinację. Z każdym kolejnym tygodniem produkcja stawiała przed uczestnikami coraz trudniejsze zadania, a ogólny poziom sportowej rywalizacji systematycznie szybował w górę. Fani mogli na żywo obserwować proces przełamywania osobistych ograniczeń przez startujące gwiazdy, które z odcinka na odcinek prezentowały bardziej zaawansowane choreografie. Całym zmaganiom bacznie przyglądało się jury w niezmiennym składzie, do którego należą Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak oraz Tomasz Wygoda. Eksperci na każdym etapie służyli uczestnikom fachową wiedzą, oferując im zarówno cenne pochwały, jak i merytoryczne uwagi. Nikt jednak nie spodziewał się tego, co wydarzy się na finiszu zmagań w półfinale...

Piotr Kędzierski zrezygnował tuż przed finałem. Szok w "Tańcu z Gwiazdami"

Po zakończeniu pierwszej części telewizyjnego półfinału z dalszego udziału w formacie zrezygnował nieoczekiwanie Piotr Kędzierski. Znany dziennikarz przez wiele tygodni cieszył się ogromną sympatią widzów, co bezpośrednio przekładało się na znakomite wyniki w głosowaniu. Uczestnik postanowił jednak odczytać przed kamerami oficjalne oświadczenie, w którym stwierdził, że obecny etap jest najlepszym momentem na pożegnanie. W trakcie przemówienia serdecznie podziękował publiczności za oddane głosy, a następnie łamiącym się głosem zwrócił się bezpośrednio do swojej partnerki z parkietu. Magdalena Tarnowska odpowiedziała z równie dużym wzruszeniem i publicznie doceniła produkcję za możliwość współpracy z tak charyzmatycznym i pozytywnym człowiekiem. Co niezwykle istotne, dziennikarz poprosił o przekazanie wszystkich zgromadzonych funduszy na cele dobroczynne. Krzysztof Ibisz oficjalnie potwierdził, że pieniądze zebrane z wiadomości SMS od początku edycji wesprą podopiecznych Fundacji Polsat.

"Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. Nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej nauczycielki niż Magda Tarnowska. Dziękuję za pokazanie mi, że niemożliwe nie istnieje. Ten program służy rozrywce, dla mnie każdy odcinek był małym finałem. Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją ludzie, którzy zasługują za finał. [...] Bardzo dziękuję za każdy głos, każdego sms-a" - powiedział.

20

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" - 18. edycja

Rezygnacja faworytów publiczności ukształtowała ostateczny układ sił w programie telewizji Polsat. Po wycofaniu się dziennikarza zestawienie uczestników prezentuje się w następujący sposób:

na piątej pozycji zmagania zakończyli Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska na skutek dobrowolnej rezygnacji,

szóste miejsce przypadło parze, którą tworzyli Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta,

siódmą lokatę wywalczyli wspólnie Izabella Miko oraz Albert Kosiński,

ósme miejsce w tabeli zajęli Kamil Nożyński w parze z Izabelą Skierską,

na dziewiątej pozycji ex aequo sklasyfikowano Mateusza Pawłowskiego i Klaudię Rąbę,

również dziewiąte miejsce zajęli Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina,

jedenastą lokatę przypisano Emilii Komarnickiej tańczącej ze Stefano Terrazzino,

tabelę zamykają na dwunastej pozycji Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski.