Znamy skład finału "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujący zwrot akcji po rezygnacji jednej z par

Wielkie emocje przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Popularny format "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Obecna, 18. seria show zbliża się ku końcowi. Ostateczne starcie o wygraną zaplanowano już na następny tydzień, a w najnowszym odcinku dowiedzieliśmy się, kto pożegnał się z parkietem na ostatniej prostej przed walką o Kryształową Kulę.

Musicalowy klimat w "Tańcu z Gwiazdami". Tak wyglądał półfinał

W piątek, 3 maja, na parkiecie zaprezentowało się pięć par, które z powodzeniem przeszły wcześniejsze etapy programu. Tym razem uczestnicy tańczyli między innymi w rytm najpopularniejszych przebojów ze znanych światowych musicali. Zgodnie z zasadami, głosy jury i telewidzów miały wyłonić dwa najlepsze duety, podczas gdy pozostałe trzy miały zmierzyć się w dodatkowej dogrywce, gdzie decydujący głos należał wyłącznie do sędziów. Tak się jednak nie stało...

Szok w "Tańcu z Gwiazdami": Kędzierski rezygnuje. Kto zatańczy w finale?

Półfinaliści zaprezentowali po dwa układy choreograficzne. Oceny, które przyznali Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda, ułożyły się w interesującą tabelę wyników.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś (para nr 1): 40 + 40 = 80 punktów

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz (para nr 2): 40 + 40 = 80 punktów

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke (para nr 12): 38 + 40 = 78 punktów

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz (para nr 10): 36 + 40 = 76 punktów

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para nr 9): 31 + 33 = 64 punkty

Jeszcze zanim ogłoszono wstępne wyniki, doszło do zaskakującej sytuacji. Piotr Kędzierski wraz z Magdaleną Tarnowską postanowili wycofać się z dalszej rywalizacji. Do finału od razu zakwalifikowali się Sebastian Fabijański z Julią Suryś oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Reszta uczestników zmierzyła się w dogrywce. Werdykt sędziów był jednak niespodziewany. Zdecydowano, że zarówno Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke, jak i Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem przechodzą dalej. Oznacza to, że 10 maja w finale zobaczymy aż cztery pary.

"Taniec z Gwiazdami 18": Klasyfikacja po półfinale

Oto zestawienie par, które powalczą o wygraną w wielkim finale:

Para nr 1: Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para nr 2: Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para nr 10: Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para nr 12: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

Z kolei tabela miejsc od 5. w dół, na podstawie dotychczasowych wyników 18. sezonu show, prezentuje się następująco:

5. pozycja: Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska (para zrezygnowała z udziału)

6. pozycja: Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

7. pozycja: Izabella Miko i Albert Kosiński

8. pozycja: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

9. pozycja ex aequo: Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

11. pozycja: Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

12. pozycja: Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

