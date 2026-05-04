Córka Kanyego Westa i Kim Kardashian wydała... metalową piosenkę! North West ma tylko 12 lat!

Dominika Bany
2026-05-04 9:43

W show biznesie od lat działają aktorzy, artyści czy gwiazdy muzyki, które oskarża się o to, że miały ułatwiony start, a to ze względu na fakt bycia dziećmi znanych rodziców. Taką właśnie osobą jest oczywiście North West, czyli córka iście gwiazdorskiej pary: Kim Kardashian i Kanye Westa. Mająca zaledwie 12-lat North właśnie zadebiutowała jako gwiazda muzyki!

North West zostanie gwiazdą muzyki? Tak dziś wygląda!
Jeszcze kilka lat temu Kim Kardashian i Kanye West byli jedną z najgorętszych par światowego show biznesu. Gwiazda telewizji i raper zaczęli się spotykać w 2012 roku, a już rok później urodziło się ich pierwsze dziecko. Córka pary North West przyszła na świat w czerwcu 2013 roku i tak naprawdę już w pierwszych dniach swojego życia stała się częścią wielkiej rozrywkowej machiny. Od kilku lat jednak North coraz odważniej próbuje w nim swoich sił, poszła jednak w ślady swojego słynnego ojca, a wyjątkowo bliskim obszarem stała się dla niej muzyka.

12-letnia North West zadebiutowała w 2024 roku w kawałku Talking / Once Again, który znalazł się na albumie duetu ¥$, częścią którego jest też Kanye. Rok później zaś dziewczynka wystąpiła gościnnie w numerze Childlike Things, który znalazł się na albumie Eusexua angielskiej wokalistki i aktorki FKA Twigs. Na początku tego roku zaś North wydała swój debiutancki solowy kawałek, Piercing on My Hand, a teraz przyszedł czas na coś większego - i zaskakującego pod względem brzmieniowym!

Córka Kim Kardashian i Kanye Westa poszła w metal?!

Nieoczekiwanie w piątek 1 maja córka słynnej pary wydała swój pierwszy minialbum. Krążek został zatytułowany N0rth4evr i znalazło się na nim sześć nieznanych do tej pory piosenek. Całość zapowiedział wydany dzień wcześniej numer tytułowy z EP-ki, który zaskoczył swoim brzmieniem! Numer North utrzymany został w klimacie chugging metalu i rapu, przywodząc na myśl popularnej w początkach lat 2000. stylistyki emo, nie zabrakło w nim także gitarowych solówek. Co ciekawe, swoje logo młoda Westówna wystylizowała na takie, przypominające te typowe dla... zespołów death metalowych.

Czyżby na naszych oczach rosła nowa gwiazda ciężkich brzmień? Sprawdź trwający zaledwie minutę i 44 sekundy kawałek N0rth4evr poniżej!

