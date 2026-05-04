Oskar Pietuszewski zdaje maturę zaraz po zdobyciu mistrzostwa. Zaskoczył swoim ubiorem w szkole

Oskar Pietuszewski przyleciał z Portugalii do Polski, by zaraz po wywalczeniu mistrzostwa z FC Porto przystąpić do egzaminów maturalnych.

Siedemnastolatek postawił na niecodzienną kreację, zestawiając klasyczną marynarkę ze zwykłą koszulką i obuwiem sportowym.

Sprawdzamy, w jaki sposób utalentowany zawodnik godzi wielką karierę piłkarską z obowiązkami szkolnymi.

Oskar Pietuszewski uśmiechnięty przed egzaminem

Jeszcze dzień przed egzaminem, podczas podróży do Polski w towarzystwie mamy, Oskar Pietuszewski wydawał się odrobinę spięty wizją nadchodzącego testu. W dniu matury po wcześniejszych nerwach nie pozostał jednak żaden ślad. Młody zawodnik stawił się w placówce w doskonałym humorze, rzucając żartami w gronie szkolnych znajomych.

Spore zainteresowanie wzbudził ubiór reprezentanta Polski, który zdecydowanie odbiegał od galowych standardów. Piłkarz wybrał luźną elegancję, zakładając marynarkę na biały t-shirt z zaczepionymi o niego przyciemnianymi okularami. Dół kreacji uzupełniały wygodne, sportowe buty, co udowadnia, że podczas oficjalnych wydarzeń można postawić na pełną swobodę.

Sukcesy z FC Porto a indywidualny tok nauczania

Miniony czas był dla młodego gracza okresem pełnym wyzwań i wytężonej pracy na dwóch frontach. Z racji rozwijania piłkarskiej kariery na Półwyspie Iberyjskim, musiał korzystać z indywidualnego trybu edukacji. Nie pojawiał się w szkolnych ławkach, lecz systematycznie odbierał materiały dydaktyczne, sumiennie przygotowując się do zaliczeń na odległość. Piłkarską dojrzałość już udowodnił, a teraz przyszedł czas na weryfikację wiedzy ogólnej.

Zaangażowanie zawodnika przełożyło się na ogromne sukcesy na europejskich boiskach. Zaledwie w minioną sobotę mógł cieszyć się ze zdobycia mistrzostwa Portugalii w barwach młodzieżowej drużyny FC Porto. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki w obecnym sezonie, Pietuszewski wybiegał na murawę szesnaście razy, notując trzy trafienia oraz cztery kluczowe podania.

Kiedy kolejny mecz Pietuszewskiego?

Mimo trwającego maratonu egzaminacyjnego, utalentowany napastnik nie może liczyć na dłuższą chwilę oddechu. Wkrótce ponownie zamelduje się na portugalskiej murawie, by walczyć o kolejne ligowe zwycięstwa. W najbliższej kolejce FC Porto zagra na stadionie rywala z AVS Futebol SAD, a spotkanie z pewnym spadkowiczem zaplanowano na niedzielę, 10 maja o godzinie 18:00.

Warto dodać, że już 20 maja Oskar Pietuszewski będzie świętował swoje osiemnaste urodziny. Bez wątpienia pomyślnie zdane egzaminy maturalne, w połączeniu z wywalczonym mistrzostwem, będą stanowiły dla niego najwspanialszy prezent u progu dorosłości.