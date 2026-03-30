Widzowie oburzeni wynikami w "Tańcu z Gwiazdami". Wiedzą, dlaczego Piotr Kędzierski unika eliminacji

Oburzenie po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Zaskakujące eliminacje

Osiemnasta odsłona "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nabrała tempa. Komisja oceniająca przestała stosować taryfę ulgową i surowo podchodzi do uczestników. Podczas niedzielnej emisji marzenia o Kryształowej Kuli porzuciły aż dwie pary. Dwa kolejne duety znalazły się w strefie zagrożenia, co oznacza konieczność rozpoczęcia następnego odcinka od brutalnej dogrywki.

Jesteśmy za półmetkiem wiosennego sezonu osiemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Walka staje się coraz bardziej bezwzględna, a w grze pozostało osiem par. Błędem jest zakładanie, że w programie utrzymały się wyłącznie najzdolniejsze gwiazdy. Gusta telewidzów prawie nigdy nie idą w parze z opiniami ekspertów.

Wzorem ubiegłego sezonu publiczność ponownie wybrała sobie "maskotkę". W siedemnastej odsłonie show był to Tomasz Karolak, obecnie tytuł ten przypadł Piotrowi Kędzierskiemu. Dziennikarz zdobył w niedzielę zaledwie 18 punktów, zamykając tabelę. Lepiej poradzili sobie Mateusz Pawłowski oraz Natalia "Natsu" Karczmarczyk, gromadząc po 27 oczek. I to właśnie oni musieli pożegnać się z programem.

W dogrywce zmierzą się z kolei Izabella Miko oraz Kamil Nożyński. Sytuacja ta budzi ogromne zdziwienie, ponieważ znana aktorka wywalczyła u jurorów najwyższą notę, podczas gdy popularny aktor zebrał aż 34 punkty.

Teoria internautów o awansie Piotra Kędzierskiego. Fani głosują na tancerkę

Ogłoszenie wyników wywołało w sieci prawdziwą burzę. Obserwatorzy formatu podkreślają w wpisach, że to właśnie Piotr Kędzierski zasłużył na eliminację. Zauważają, że choć dziennikarz dostarcza sporo rozrywki, brakuje mu potężnej rozpoznawalności Tomasza Karolaka, którego SMS-y od publiczności przepychały aż do samego półfinału.

Z jakiego powodu dziennikarz wciąż utrzymuje się w stawce, a znacznie lepsi uczestnicy trafiają do dogrywki? Fani programu wypracowali w tej kwestii bardzo konkretną teorię. Mnożą się głosy sugerujące, że widzowie wcale nie wspierają samego Kędzierskiego, lecz oddają głosy na jego partnerkę.

Magdalena Tarnowska w minionym sezonie triumfowała na parkiecie u boku Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego. Influencer przyciąga gigantyczną uwagę, a jego popularność przyniosła rozgłos również tancerce. Para nadal się przyjaźni, a w kuluarach krążą plotki o ich romansie. Internauci sądzą, że to z ogromnej sympatii do Magdaleny płynie strumień głosów ratujących Kędzierskiego przed porażką.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec

Powinien odpaść Kędzierski no ale oczywiście fani Bagiego głosują , no cóż trudno; Szkoda. Z całym szacunkiem i sympatią do p. Kędzierskiego i Magdy, uważam że to właśnie oni powinni odpaść; Powinni wylecieć Kędzierski. Sorry, ale to nie Magda jest gwiazdą tej pary żeby przechodzić dalej; W tym odcinku pokazali że to jest jedna wielka ustawka, Piotrek przeszedł tylko dlatego że tańczy z Madzią; Kędzior powinien odpaść, ale wiadomo fanki Bagiego i Magdy; I co jeszcze może Iza Miko odpadnie na początku przyszłego odcinka a Piotr zostanie, bo ludzie głosują na jego partnerkę? No ok...; A to jest niesprawiedliwe, bo gdyby Kędzierski tańczył z inną tancerką to już dawno by odpadł - to tylko kilka z wielu komentarzy, które można przeczytać na profilach "Tańca z Gwiazdami".

Tomasz Wygoda ocenia wyniki w "Tańcu z Gwiazdami". Juror apeluje do widzów

Do fali niedzielnego oburzenia odniósł się Tomasz Wygoda w rozmowie z "Super Expressem". Znany juror telewizyjnego show wprost przyznał, że publiczność najwyraźniej bardzo mocno docenia rozrywkowy pierwiastek, jaki wprowadza na taneczny parkiet Piotr Kędzierski.

"Widzieliście państwo naszą punktację. Od tyłu przecież była i właśnie Natsu. Był Piotr Kędzierski, Piotr jest dalej z nami. Ludzie doceniają jego, że tak powiem, humor i zabawę" - stwierdził Wygoda.

Jak z kolei oceniający odnosi się do głośnej teorii internautów, według której fani wspierają swoimi głosami głównie Magdalenę Tarnowską, całkowicie pomijając przy tym samego Piotra?

Dzisiaj parę razy do followersów i do wszystkich w internecie zwracałem o to, żeby patrzyli szeroko i nie byli tak, tylko przywiązani do jednego punktu widzenia i do jednej osoby. I się wtedy wszyscy ludzie bardzo złoszczą, jak ja mogę mówić, o co chodzi w tańcu i jakie powinny być głębokie zasady. Ludzie mają swój rozum, ja mam swój. Ja mogę powiedzieć, że już powiedziałem wielokrotnie i liczę na to, że wszyscy będą tak szeroko patrzeć i jak wywyższają jednych, to patrzcie kogo poniżacie - przyznał juror.

QUIZ. "Taniec z Gwiazdami". Z kim tańczyli zwycięzcy poszczególnych edycji? Cichopek, Rusin, Kulesza, Tyniec Pytanie 1 z 28 Olivier Janiak w programie "Taniec z Gwiazdami" tańczył z: Kamilą Kajak Edytą Herbuś Anną Głogowską Następne pytanie