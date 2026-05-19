Zatrzymanie w Pruszczu Gdańskim. Pijany rowerzysta był poszukiwany przez Interpol

Nietypowa kontrola w Pruszczu Gdańskim. Pijany rowerzysta poszukiwany przez Interpol

Do zdarzenia doszło w niedzielę przed południem na jednej z ulic Pruszcza Gdańskiego. Uwagę patrolujących miasto policjantów z wydziału prewencji zwrócił rowerzysta, którego styl jazdy wyraźnie wskazywał na problemy z utrzymaniem równowagi. Mężczyzna poruszał się jednośladem chwiejnie, nie mogąc utrzymać prostego toru, co skłoniło funkcjonariuszy do przeprowadzenia kontroli drogowej. Przypuszczenia policjantów szybko się potwierdziły, ponieważ badanie alkomatem wykazało aż 2,5 promila alkoholu w organizmie 30-latka. To był jednak dopiero początek jego kłopotów, gdyż sprawdzenie w policyjnych systemach ujawniło, że obywatel Mołdawii jest poszukiwany przez Interpol.

Mandat 2500 zł i procedura ekstradycyjna. Za co był ścigany 30-latek?

Dalsze ustalenia, prowadzone we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji, wykazały, że za mężczyzną została wystawiona tak zwana czerwona nota na wniosek sądu w jego ojczystym kraju. Okazało się, że 30-latek został skazany na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności za posiadanie narkotyków. Po zatrzymaniu mężczyzna spędził noc w policyjnym areszcie, a następnego dnia funkcjonariusze nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2500 złotych za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości. Zaraz po tym został on przekazany do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, która zajmie się dalszym postępowaniem związanym z procedurą ekstradycyjną.

Źródło: Policja.pl