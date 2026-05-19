Pobicie w galerii w Jaworznie. Policja zatrzymała młodych pseudokibiców

Brutalne pobicie w galerii handlowej w Jaworznie. Poszło o papierosa

Do bulwersującego zdarzenia doszło wieczorem 28 lutego 2026 roku na terenie popularnego centrum handlowego w Jaworznie. Dwaj mieszkańcy powiatu chrzanowskiego w wieku 26 i 35 lat padli ofiarą grupy młodych, agresywnych mężczyzn. Jak wynika z ustaleń śledczych, całe pobicie w galerii handlowej w Jaworznie zostało sprowokowane błahym pretekstem, którym była prośba o papierosa. Po krótkiej wymianie zdań napastnicy rzucili się na swoje ofiary, bijąc je i kopiąc, a swoją agresję skupili na ich twarzach i głowach. Całe zajście rozegrało się na oczach zszokowanych klientów i pracowników galerii.

Kryminalni z Jaworzna namierzyli sprawców. Pomógł monitoring

Chociaż sprawcy uciekli z miejsca zdarzenia tuż przed przybyciem wezwanych na miejsce patroli policji, nie cieszyli się długo bezkarnością. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Kluczowa okazała się analiza nagrań z monitoringu oraz skrupulatne przesłuchania świadków zdarzenia. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej funkcjonariusze bardzo szybko wytypowali, a następnie ustalili tożsamość wszystkich uczestników brutalnej napaści. Wszystkie zebrane dowody pozwoliły na przedstawienie zarzutów odpowiedzialnym za atak.

Pseudokibice z zarzutami. 19-latkowi grozi 5 lat więzienia

Okazało się, że za pobiciem stoją młodzi mieszkańcy Jaworzna, którzy są związani ze środowiskiem pseudokibiców jednego z klubów piłkarskich z Katowic. Wśród zidentyfikowanych sprawców jest jeden dorosły, 19-letni mężczyzna, oraz pięciu nieletnich w wieku od 15 do 17 lat. Dla części z nich nie było to pierwsze starcie z prawem, gdyż mieli już wcześniej prowadzone postępowania dotyczące demoralizacji. 19-latek usłyszał zarzut udziału w pobiciu, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czterech nieletnich zostało już przesłuchanych, a o losie nieletnich zdecyduje sąd rodzinny, który może zastosować wobec nich środki wychowawcze lub poprawcze, włączając w to umieszczenie w zakładzie poprawczym.

Źródło: Policja.pl