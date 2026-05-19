Kradzież u jubilera w Wolsztynie. Zatrzymany mężczyzna był ścigany w 6 krajach Europy

Zatrzymanie międzynarodowych złodziei w galerii handlowej we Wrocławiu

Finał policyjnej operacji miał miejsce 6 maja 2026 roku na terenie jednej z galerii handlowych we Wrocławiu. To właśnie tam wolsztyńscy kryminalni namierzyli i zatrzymali 26-letniego mężczyznę oraz 22-letnią kobietę. Zaskoczenie przestępczej pary było tak duże, że nie podjęli oni żadnej próby ucieczki i zostali natychmiast obezwładnieni. Podczas przeszukania ich oraz pojazdu, którym się poruszali, funkcjonariusze zabezpieczyli złotą biżuterię, której pochodzenie jest obecnie ustalane. Oboje zostali przewiezieni do Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie, gdzie usłyszeli zarzuty.

Kradzież w Wolsztynie. Jak policja wpadła na trop złodziei?

Dochodzenie w tej sprawie ruszyło w lutym 2026 roku, tuż po otrzymaniu zgłoszenia o zuchwałej kradzieży w jednym z lokalnych salonów jubilerskich. Łupem złodziei padł złoty łańcuszek o wartości około 10 000 złotych. Policjanci natychmiast przystąpili do działania, przesłuchując świadków i zabezpieczając nagrania z kilkunastu kamer monitoringu. Już po dwóch dniach drobiazgowej analizy udało się wytypować samochód sprawców, jednak jego skomplikowana historia własności znacząco utrudniła szybkie dotarcie do podejrzanych.

Europejski pościg za rumuńskim duetem. Mężczyzna był znany policji w 6 krajach

Śledczy ustalili, że para bardzo często opuszczała terytorium Polski, co komplikowało pościg. Przełom nastąpił, gdy udało się potwierdzić, że mężczyzna jest obywatelem Rumunii. Dzięki współpracy międzynarodowej z rumuńską policją ustalono jego personalia i okazało się, że jego kartoteka kryminalna jest wyjątkowo bogata. Mężczyzna był już wcześniej karany za podobne przestępstwa na terenie Niemiec, Grecji, Holandii, Hiszpanii oraz Belgii, co uczyniło go osobą w zainteresowaniu organów ścigania sześciu krajów Europy.

Areszt i zarzuty dla złodziei z Wolsztyna. Grozi im do 5 lat więzienia

Podczas przesłuchań w wolsztyńskiej komendzie zatrzymani przyznali się do zarzucanych im czynów. Jak ustalili policjanci, para odpowiada nie tylko za kradzież w Wolsztynie, ale również za podobne przestępstwa w Kargowej, Grudziądzu, Elblągu oraz w Katowicach. Na początku maja Sąd Rejonowy w Wolsztynie, na wniosek prokuratury, zastosował wobec obojga środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl