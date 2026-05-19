Zatrzymanie w Toruniu. W walizce przewozili blisko 11 kilogramów narkotyków

Akcja kryminalnych w Toruniu. Narkotyki ukryte w walizce

Działania kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu były efektem starannie zebranych informacji na temat osób zaangażowanych w nielegalny handel. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze wytypowali i zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym poruszało się dwóch mężczyzn w wieku 32 i 37 lat. Obaj byli już wcześniej notowani za podobne przestępstwa, co tylko potwierdziło podejrzenia śledczych. Podczas przeszukania jednego z aut, należącego do 32-latka, policjanci natrafili na prawdziwy magazyn, w którym znajdowała się walizka oraz torba podróżna wypełnione nielegalnym towarem. Wewnątrz ukryto łącznie prawie 11 kilogramów narkotyków oraz blisko 10 litrów płynnych substancji psychotropowych.

Co grozi zatrzymanym za narkotyki w Toruniu?

Wstępne testy wykazały, że zabezpieczone substancje to między innymi amfetamina, mefedron oraz marihuana, które dzięki skutecznej akcji policji nie trafią już na czarny rynek. Wszystkie przejęte środki zostały przekazane do policyjnego laboratorium w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli poważne zarzuty dotyczące udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków. Młodszy z nich będzie dodatkowo odpowiadał w warunkach recydywy. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwa grozi im kara nawet kilkudziesięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl