Napaść na taksówkarza w Gdańsku. 16-latkowie użyli niebezpiecznego narzędzia

Brutalny atak na taksówkarza w Gdańsku. 16-latkowie użyli niebezpiecznego narzędzia

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy z czwartku na piątek, 14 na 15 maja, na terenie gdańskich Kokoszek. Według ustaleń śledczych, kierowca taksówki stał się ofiarą brutalnej napaści ze strony dwóch nastolatków. Mężczyzna był wielokrotnie bity i kopany po całym ciele przez agresywnych 16-latków. Sytuację dodatkowo zaogniło użycie przez jednego ze sprawców niebezpiecznego narzędzia, którym zadawał ciosy pokrzywdzonemu, powodując u niego liczne obrażenia ciała.

Zadzwonili na policję, a potem uciekli. Kryminalni z Osowej zatrzymali sprawców

Zachowanie napastników po ataku było zaskakujące, ponieważ sami postanowili zadzwonić pod numer alarmowy i poinformować o pobiciu. Zanim jednak na miejsce dotarł policyjny patrol, nastolatkowie uciekli z rejonu zdarzenia, licząc najwyraźniej na uniknięcie odpowiedzialności. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z Komisariatu Policji w Osowej, którzy szybko wytypowali podejrzanych i zatrzymali ich w niedzielę, 17 maja. Obaj 16-latkowie trafili do policyjnej izby dziecka, a o ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny i nieletnich.

Źródło: Policja.pl