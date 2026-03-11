Mikołaj "Bagi" Bagiński z tytułem Warszawiaka Roku 2025. Ze sceny wspomniał o uczestniczce powstania

Zwycięzcy plebiscytu Warszawiaki 2025 odebrali nagrody na Ursynowie

Uroczystość finałowa dziewiątej edycji konkursu Warszawiaki odbyła się we wtorkowy wieczór w przestrzeniach Ursynowskiego Centrum Kultury Alternatywy. Właśnie tam poznaliśmy ostatecznych triumfatorów we wszystkich dwunastu przygotowanych kategoriach. O miano najlepszych w tym roku rywalizowało łącznie aż stu dwudziestu ośmiu pretendentów. Mieszkańcy oddawali swoje głosy za pośrednictwem portalu Warszawiaki.pl od 5 lutego do 3 marca. Wszyscy nagrodzeni otrzymali unikalne statuetki, których autorem jest ceniony twórca plakatów i artysta grafik Andrzej Pągowski.

Mikołaj "Bagi" Bagiński wygrywa plebiscyt i zostaje Warszawiakiem Roku 2025

Najbardziej prestiżowe wyróżnienie całego wydarzenia trafiło do Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego, który cieszy się ogromnym uznaniem szczególnie wśród młodszego pokolenia mieszkańców. Przedsiębiorca internetowy wyprzedził w ostatecznym zestawieniu działaczkę społeczną Agnieszkę Sikorę, do której trafiła druga lokata, a także miejskiego przewodnika Łukasza Ostoję-Kasprzyckiego, zamykającego podium.

Ostatnie miesiące to dla popularnego twórcy pasmo nieustannych sukcesów i wytężonej pracy. Warto przypomnieć jego niedawne zwycięstwo w popularnym formacie telewizyjnym "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". To właśnie na tamtym parkiecie wytańczył Kryształową Kulę u boku partnerki Magdaleny Tarnowskiej.

Przemówienie Mikołaja Bagińskiego. Influencer opowiedział o miłości do Warszawy

Świeżo upieczony laureat zdecydował się na wygłoszenie mowy tuż po odebraniu pamiątkowej statuetki. Wyraźnie poruszony twórca w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na ogromne znaczenie miejsca, w którym spędził najważniejsze lata swojego życia i dorastania.

Jestem super wdzięczny, że mogę taką nagrodę odbierać. Myślę, że tak naprawdę od młodego mógłbym się nazwać takim promotorem Warszawy. Jak miałem 12 lat, wyjechałem mieszkać na rok do Austrii, do Wiednia, ponieważ mój tata tam zaczął pracować. Po roku wróciłem do Warszawy i byłem osobą, która mówiła wszystkim swoim kolegom i koleżankom, jak byliśmy młodzi, że ta Warszawa naprawdę jest super, że cała Polska jest świetna, ale w szczególności Warszawa, gdzie się wychowałem. Wszyscy wtedy mówili, że nie, na pewno wszyscy wyjadą sobie mieszkać gdzieś tam za granicą, a ja mówiłem: "Wy jeszcze to docenicie". Naprawdę uważam, że Warszawa jest przepięknym miejscem do mieszkania.

Znany internauta zwrócił ponadto uwagę, że jego twórczość w sieci nie opiera się wyłącznie na dostarczaniu samej rozrywki, ale służy również promowaniu istotnych życiowych postaw. Swoje wystąpienie podsumował anegdotą z ostatniej niedzieli, kiedy to gościł na widowni programu "Taniec z Gwiazdami". Tamtejsze spotkanie z jedną z uczestniczek powstania warszawskiego okazało się dla niego niezwykle głębokim i ważnym przeżyciem, o którym postanowił opowiedzieć zgromadzonym.

Na koniec chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć taką historię. W niedzielę, będąc na "Tańcu z Gwiazdami", siedziałem obok pani Janiny Jankowskiej, która brała udział w powstaniu warszawskim. Pani Janina jest dla mnie niesamowicie inspirującą osobą, także z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, dzięki którym Warszawa jest taka piękna - i które poświęciły się, żebyśmy mogli właśnie być w tak fajnym miejscu.

Zwycięzcy pozostaje złożyć ogromne słowa uznania i przekazać najszczersze gratulacje z okazji zdobycia tego prestiżowego tytułu.

