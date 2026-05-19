Wyjątkowe pożegnanie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Poruszające wideo z klubu

Kapitan reprezentacji Polski kończy swoją przygodę z "Dumą Katalonii".

Zaledwie kilkadziesiąt godzin po pożegnaniu na Camp Nou klub zdecydował się na kolejny piękny gest uznania wobec Roberta Lewandowskiego.

W mediach społecznościowych Barcelony zamieszczono unikalny materiał wideo, na którym zawodnicy oraz trener prezentują charakterystyczny gest radości "Lewego"!

Pożegnanie Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Niezwykły filmik Barcelony

Polski snajper opuszcza szeregi hiszpańskiego giganta po czterech latach niezwykle owocnej współpracy. Napastnik zasilił zespół w momencie potężnego kryzysu, a teraz żegna się z nim, mając na koncie aż trzy tytuły mistrza Hiszpanii, z czego ten ostatni wywalczony po historycznej serii dziewiętnastu wygranych spotkań na własnym obiekcie w rozgrywkach La Liga. Dotychczas Robert Lewandowski rozegrał dla Barcelony 192 mecze, w których zdobył aż 119 bramek. Te statystyki mogą jeszcze ulec zmianie podczas finałowego starcia z Valencią, jednak oficjalne rozstanie z sympatykami na stadionie Camp Nou miało miejsce w minioną niedzielę, 17 maja.

Zwieńczenie tego ważnego etapu kariery wywołało ogromne wzruszenie, a z całego kraju spływają wyrazy najwyższego uznania dla dokonań Lewandowskiego. Miejscowi kibice oraz eksperci zgodnie określają go mianem prawdziwej ikony Blaugrany, dlatego władze klubu postanowiły dodatkowo uczcić jego wielkie zasługi kilkadziesiąt godzin po niedzielnej uroczystości, publikując w przestrzeni internetowej specjalne materiały.

Na oficjalnych profilach społecznościowych drużyny udostępniono dedykowany materiał filmowy, na którym koledzy z szatni odtwarzają popularny gest, jakim Polak zwykle celebruje strzelone gole. W wyjątkowym nagraniu wzięli udział między innymi Pedri, Raphinha, Lamine Yamal oraz Wojciech Szczęsny, a także główny trener Hansi Flick, co natychmiast wywołało lawinę pozytywnych komentarzy.

„Lewy, dziękuję za wszystko i powodzenia!” – przekazał przed obiektywem szkoleniowiec z Niemiec, który w przeszłości święcił z piłkarzem wielkie triumfy w Bayernie Monachium, a przez minione dwa sezony z powodzeniem prowadził go w stolicy Katalonii.

„Lewy zostawił swój ślad na zawsze” – takie wymowne zdanie umieszczono w oficjalnym opisie opublikowanego klipu, który błyskawicznie obiegł sieć. Ze wspomnianym materiałem wideo można zapoznać się poniżej.

Lewy has left his mark forever 🤜🤛 pic.twitter.com/nEroo0CX6W— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 19, 2026