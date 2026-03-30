Małgorzata Potocka chce zmian w "Tańcu z Gwiazdami". Uderza w zasady kultowego show Polsatu

Małgorzata Potocka wróciła na plan "Tańca z Gwiazdami". Reakcja ekipy ją wzruszyła

Choć przygoda znanej aktorki z tanecznym formatem dobiegła końca jakiś czas temu, nadal chętnie wraca ona myślami do tamtych chwil. Kiedy niedawno zasiadła na trybunach programu "Taniec z Gwiazdami", nie potrafiła ukryć ogromnego sentymentu. Zobaczenie na żywo dawnych znajomych z produkcji wywołało u niej lawinę ciepłych uczuć.

Z ogromnym entuzjazmem przywitała się ze wszystkimi pracownikami zaangażowanymi w realizację telewizyjnego hitu. Radośnie witała zarówno profesjonalnych tancerzy, jak i specjalistki odpowiedzialne za przygotowanie zachwycających kreacji.

46

"Wszyscy rzucili się na mnie z uściskami. To niesamowite, jak taka sytuacja wyzwala ogrom pozytywnej energii - mówiła "Super Expressowi"."

Sonda Oglądasz "Taniec z Gwiazdami"? tak nie

Gwiazda ocenia uczestników "Tańca z Gwiazdami". Wskazuje konkretny problem

Podczas wywiadu aktorka zaznaczyła, że uważnie śledzi zmagania nowych bohaterów polsatowskiego show. W jej ocenie na parkiecie zdecydowanie wyróżnia się Magdalena Boczarska. Gwiazda uważa, że jej koleżanka po fachu prezentuje niesamowitą gracją, wnosząc do telewizyjnej rywalizacji mnóstwo niewymuszonego szyku.

"Ona ma w sobie czar i magię. Nie wszystko musi być przecież spektakularne czy ekstremalne. Ta elegancja jest ogromną wartością - podkreśliła."

Pomimo sympatii do formatu, artystka bardzo krytycznie patrzy na mechanizm przyznawania punktów i wyrzucania kolejnych par. Jej zdaniem werdykty jurorów oraz ostateczne wyniki zliczania głosów widzów bywają niezwykle bolesne dla rywalizujących gwiazd. Współczuje zwłaszcza tym osobom, które lądują w strefie zagrożenia pomimo doskonałej prezentacji tanecznej choreografii.

Te obserwacje skłoniły ją do szerszych wniosków na temat fundamentów tanecznej produkcji. W rozmowie na łamach "Super Expressu" Małgorzata Potocka bez ogródek stwierdziła, że zasady całego programu powinny zostać gruntownie przebudowane.

"Ten program powstał ileś lat temu i wtedy obowiązywały inne zasady. Dziś uczymy dzieci, żeby nie oceniały i nie krytykowały innych, a jednocześnie oglądamy show, w którym ludzie są oceniani i krytykowani - zauważyła."

Aktorka jest głęboko przekonana, że taka struktura telewizyjnego widowiska mimowolnie generuje agresję wśród internautów.

"Walczymy z hejtem, a jednocześnie dajemy ludziom materiał, który może stać się pożywką do hejtu - stwierdziła."

Była uczestniczka wymyśliła nawet alternatywny sposób prowadzenia rywalizacji. Według jej autorskiej koncepcji wszystkie pary powinny dotrwać do ostatniego odcinka, a jurorzy ocenialiby jedynie konkretne atuty, takie jak żywiołowość, kreatywność, prezencja czy urok osobisty, zamiast eliminować najsłabszych z programu.

Aktorka zdaje sobie jednak sprawę, że realizatorzy w Polsce nie mają pełnej swobody w modyfikowaniu regulaminu. Telewizja Polsat korzysta z globalnej licencji, dlatego wszelkie radykalne kroki wymagają zgody zagranicznych właścicieli praw do marki.

"To nie jest decyzja Edwarda Miszczaka. Ten format funkcjonuje na całym świecie i to właśnie jego twórcy musieliby zdecydować o zmianach - powiedziała nam Małgorzata Potocka."