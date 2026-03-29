Zaskakująca stylizacja Dody w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka skradła show na widowni

Dorota Rabczewska od lat trzęsie polskim rynkiem muzycznym

Dorota Rabczewska funkcjonuje w krajowej przestrzeni medialnej nieprzerwanie od 2000 roku, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci rodzimego show-biznesu. Swoje pierwsze kroki stawiała jako wokalistka formacji Virgin, nagrywając z nią takie przeboje jak „Dżaga” oraz „Znak pokoju”. Solową pozycję na rynku ugruntowała za sprawą wydanego w 2022 roku krążka „Aquaria”, który pokrył się diamentem dzięki singlom „Melodia ta” oraz „Fake Love”. Piosenkarka dysponuje głosem o rozpiętości trzech oktaw i dwukrotnie triumfowała w plebiscycie MTV EMA jako najlepsza artystka z Polski.

Działalność Rabczewskiej wykracza daleko poza scenę muzyczną, obejmując również produkcję filmową – jej „Dziewczyny z Dubaju” okazały się kinowym hitem. Telewizja Polsat wyemitowała z kolei jej niezwykle chętnie oglądane programy reality show, takie jak „12 kroków do miłości” oraz „Dream Show”. Artystka należy do stowarzyszenia Mensa ze względu na wysoki iloraz inteligencji, a w przestrzeni publicznej znana jest z ostrego języka. Okres między 2024 a 2025 rokiem przeznaczyła na budowanie firmy z suplementami diety, jednocześnie deklarując rezygnację z dużych tras koncertowych na rzecz aktywności biznesowych.

Odważny strój Dody na widowni "Tańca z Gwiazdami"

Twórcy "Tańca z Gwiazdami" przygotowali na 29 marca 2026 roku specjalne wydanie programu pod hasłem "Guilty pleasure", w którym gwiazdy prezentowały układy do swoich ulubionych utworów. Gamou Fall oraz Hania Żudziewicz przygotowali jive'a do piosenki „Dżaga” z repertuaru zespołu Virgin. Właśnie ze względu na ten konkretny wybór muzyczny na nagraniach w studiu Polsatu pojawiła się sama Dorota Rabczewska, bacznie obserwując zmagania uczestników z perspektywy widowni.

Obecność wokalistki wywołała ogromne poruszenie, głównie za sprawą niezwykle odważnego i zaskakującego ubioru. Piosenkarka założyła klasyczną, białą koszulę przypominającą strój galowy, którą nonszalancko rozpięła w okolicach dekoltu, eksponując biust. Prawdziwe zdumienie wzbudziła jednak dolna część garderoby, przypominająca skąpe majtki wykończone długimi frędzlami, nawiązujące krojem do dolnej części kombinezonu. Taki dobór ubrań sprawił, że na ściance mocno wyeksponowane zostały pośladki artystki.

Przedstawiciele mediów błyskawicznie uwiecznili ten nietypowy strój na zdjęciach z czerwonego dywanu, a fotografie odważnie ubranej Rabczewskiej pozującej na ściance Polsatu z miejsca obiegły internet.

