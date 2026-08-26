Wakacje Bieberów. Justin pali cygaro, a Hailey pokazuje pośladki

Po zrobieniu sobie długiej przerwy od koncertowania Justin Bieber absolutnie zaskoczył fanów na całym świecie, wydając latem 2025 roku nie jeden, a aż dwa nowe albumy. Po premierze "Swag" i "Swag II" zabrał się za przygotowania do występów na gali Grammy, festiwalu Coachella i w przerwie finałowego meczu na mundialu.

Intensywny powrót na scenę i burza wokół jego życia prywatnego sprawiły, że kanadyjski gwiazdor zdecydował się wypocząć na łonie natury. Zapozował do fotek z żoną, ale też pokazał, jak spędzali czas z synkiem i przyjaciółmi.

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Justin Bieber z ukochaną i synem na wczasach. Zabrali też znajomych

Po kilku bardzo intensywnych miesiącach Justin Bieber w końcu wybrał się na urlop. Wbrew temu, czego można się spodziewać po zamożnym, amerykańsko-kanadyjskim gwiazdorze, nie zdecydował się na tropiki. Przeciwnie, czas spędził w północnoamerykańskiej dziczy. W mediach społecznościowych pokazał zdjęcia z żoną, synem Jackiem Bluesem i kumplami, z którymi relaksował się nad jeziorem.

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On nie rzucił palenia, ona chwali się figurą

Serię zdjęć w nowym wpisie na Instagramie artysty otwiera jednak fotka, która rozgrzała Internet do czerwoności. Widzimy na niej, jak Justin Bieber pali cygaro i obejmuje wtulającą się w niego żonę - Hailey Bieber. Modelka wyeksponowała do obiektywu pupę w stroju kąpielowym z wojskowym motywem! Para ewidentnie wie, jak wzbudzić zainteresowanie.

Jest to jednak o tyle kontrowersyjne, że już kilkakrotnie Justin tłumaczył się z palenia w pobliżu nie tylko żony, ale i malutkiego syna, który właśnie skończył dwa lata. Najwidoczniej nie przejął się jednak falami krytyki i dalej popala tuż obok najbliższych.

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Wielki powrót na scenę. Bieber nie ukrywał problemów

Zarówno przed ogłoszeniem przerwy w 2022 roku, jak i w trakcie swojej nieobecności Justin Bieber nie umykał kontrowersjom. W przeszłości miał problemy z prawem, a także ujawnił, że zmaga się z zaburzeniami depresyjnymi. Zaniepokojeni fani wielokrotnie martwili się o stan gwiazdora, jak również zastanawiali się nad rzekomymi problemami Bieberów w małżeństwie. Ponadto Justin zdradził, że choruje na tzw. półpasiec uszny, który powoduje u niego problemy z mimiką twarzy. Najwyraźniej jednak kłopoty, o których wiele plotkowano, zażegnał na tyle, by z nową energią wrócić do muzyki.

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