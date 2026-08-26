Skolim i Karol Nawrocki razem na imprezie. Łączy ich nie tylko wydarzenie w Juracie

Wydarzenie "Przyszłość.pl" w Juracie. Wśród gwiazd Konrad "Skolim" Skolimowski

Pod koniec sierpnia miejscowość Jurata stanie się gospodarzem niecodziennego zlotu młodzieży. Prezydent Karol Nawrocki zaplanował dwudniowe spotkanie pod szyldem "Przyszłość.pl", skierowane do młodych ludzi w przedziale wiekowym od 18 do 26 lat. Harmonogram imprezy przewiduje różnorodne panele dyskusyjne, formaty takie jak "rozmowy przy matchy", a także specjalne wystąpienie popularnego komentatora sportowego Przemysława Babiarza.

Kluczowymi punktami programu, zaplanowanego na 29 i 30 sierpnia, będą występy muzyczne. Uczestnicy usłyszą interpretacje utworów Chopina w wykonaniu braci Hyuka i Hyo Lee, a także koncert rapera Kubańczyka. Scenę przejmie również Konrad "Skolim" Skolimowski, co zapewni doskonałą zabawę, ale również stworzy okazję do nawiązania do sportowych pasji.

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Konrad "Skolim" Skolimowski kontra Karol Nawrocki na ławeczce

Szersza publiczność kojarzy go głównie z twórczością muzyczną, jednak "Król Latino" posiada również pasję do sportu. Mimo że od dłuższego czasu nie trenuje systematycznie, jego możliwości siłowe nadal robią wrażenie. Niedawno poprosiliśmy Skolima o komentarz na temat ewentualnego pojedynku siłowego z prezydentem Nawrockim. Głowa państwa jest znana z dużej siły i wyniku 150 kg w wyciskaniu na ławeczce. Reakcja muzyka była nieoczekiwana, ponieważ okazało się, że w przeszłości był bardzo blisko takiego rezultatu, ważąc przy tym znacznie mniej.

- Nie chcę rzucać słów na wiatr, ale nasz prezydent, który jest dużo cięższy, podnosi 150 kilo, a ja parę lat temu jako 78-kilowy chłopaczek 145

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Taka odpowiedź dowodzi, że mimo ogromnego zaangażowania w muzykę, duch rywalizacji sportowej nadal w nim drzemie. Zestawianie siły ze wskaźnikiem masy ciała jest popularnym zagadnieniem wśród osób trenujących siłowo, a Skolim udowodnił, że pod tym względem nie ustępowałby znanemu politykowi.

Konrad "Skolim" Skolimowski i jego sportowa przeszłość

Wśród kibiców Konrad Skolimowski postrzegany jest nie tylko jako twórca hitów, ale też jako sportowiec. Brał udział w galach FAME MMA, gdzie udowodnił swoją determinację w starciu z Jasiem Kapelą. Jego sportowe pasje wiążą się jednak głównie z futbolem.

Ostatnią drużyną, w barwach której występował, była Nojszewianka Dobre z siedleckiej A-klasy. Obecnie stawia na rozwój muzyczny, lecz wciąż zaznacza, jak wielkie znaczenie ma dla niego aktywność fizyczna.