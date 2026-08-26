Ostatni album Dolly Parton był rockowy! Artystka nagrała go z ikonami ciężkich brzmień

25 sierpnia 2026 roku w wieku 80 lat zmarła Dolly Parton. Śmierć artystki została ogłoszona przez jej siostrzeńca, Bryana Seavera, w specjalnym, opublikowanym za pośrednictwem jej mediów społecznościowym nagraniu. Wiadomo już oficjalna, że ikona muzyki country w ostatnich chwilach swojego życia zmagała się z chorobą nowotworową, co potwierdził jej rzecznik dla "CNN". Choć szybko została poddana leczeniu, raka nie udało się pokonać.

Śmierć Dolly Parton, która cieszyła się bardzo dużą sympatią tak w branży muzycznej, jak i wśród fanów i fanek muzyki niezależnie od gatunków, wzbudziła ogromny smutek i żal. Z całego świata płyną wyrazy współczucia.

Fani składają hołd Dolly Parton - zobacz zdjęcia:

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Imponująca dyskografia Dolly Parton

Dolly Parton rozpoczęła karierę muzyczną już w latach 50. Swój debiutancki album, zatytułowany Hello, I'm Dolly wydała w 1967 roku i już on zapewnił już pierwsze sukcesy i rozpoznawalność. Przez ponad 60 lat kariery artystka wydała aż czterdzieści dziewięć (!) albumów, na których znalazły się takie przeboje, jak I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 czy Coat of Many Colors. Parton uznawana jest dziś za jedną z największych gwiazd muzyki country na świecie i jedną z najlepiej sprzedających się artystek wszech czasów. Słynęła ona z działalności dobroczynnej i faktu, iż przeznaczała miliony na pomoc potrzebującym i edukację najmłodszych - choć sama nie doczekała się dzieci.

Ostatni studyjny album Dolly ukazał się w listopadzie 2023 roku, a okoliczności jego powstania są niezwykle szczególne. Rok wcześniej Parton znalazła się na liście nominowanych do Rock & Roll Hall of Fame 2022. Ogłoszenie to wzbudziło pewne kontrowersje i sprawiło, że nawet sama zainteresowana zaczęła apelować o wycofanie jej nominacji, tłumacząc, że nie czuje, aby miała zbyt wiele wspólnego z szeroko pojętym rock and rollem.

Fani i fanki oraz gremium organizacji uważali jednak inaczej, a ikona country ostatecznie znalazła się w gronie wyróżnionych do Rock & Roll Hall of Fame. W odpowiedzi na to Dolly zapowiedziała, że w związku z tym nie zostaje jej nic innego, jak nagrać rockowy album z prawdziwego zdarzenia.

Jak powiedziała, tak zrobiła! Już w maju 2023 roku światło dzienne ujrzał pierwszy rockowy kawałek Dolly, zatytułowany World on Fire, który spotkał się z dużym uznaniem. Na album zatytułowany Rockstar, złożyło się aż trzydzieści utworów - 21 coverów i 9 autorskich kompozycji. Artystka połączyła siły z całym gronem największych nazwisk w branży, kojarzonych ze światem rocka i metalu. Dzięki temu na płycie słyszmy m.in. Paula McCartneya i Ringo Starra, Steve'a Perry'ego, Nkkiego Sixxa i Johna 5, Eltona Johna, Debbie Harry, Stevie Nicks, Stevena Tylera, Stinga, Ann Wilson, Roba Halforda, Richiego Samborę, Miley Cyrus i Micka Fleetwooda. Nie zabrakło także Roba Halforda, wokalisty heavy metalowej formacji Judas Priest. Muzyk, który nigdy nie ukrywał, że jest wielkim fanem Dolly, zaśpiewał w utworze Bygones, do tego ze swoją idolką u boku wykonał na ceremonii Rock & Roll Hall of Fame kultowe Jolene. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Dolly Parton zmarła dokładnie w dniu, gdy Halford świętował swoje 75. urodziny...

Ciekawie prezentuje się też sama tracklista płyty Rockstar. Parton podjęła się nagrania coverów takich klasyków, jak Every Breath You Take, Purple Rain, (I Can't Get No) Satisfaction, We Are the Champions, Let it Be, Free Bird czy, nie pierwszy raz w karierze, słynnego Stairway to Heaven. Wydawnictwo z 2023 roku tym samym zapisało się w historii jako ostatnie studyjne wydawnictwo Dolly Parton, wydane za jej życia.