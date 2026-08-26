Dramat Jeleny Rybakiny przed US Open. Tenisistka walczy z czasem po starciu ze Świątek

Kontuzja Jeleny Rybakiny w meczu z Igą Świątek

Turniej WTA w Cincinnati mógł zakończyć się dla reprezentantki Kazachstanu potężnym sukcesem, gdyż brakowało jej zaledwie dwóch wygranych meczów do wyprzedzenia Aryny Sabalenki w światowym rankingu. Ambitne plany pokrzyżowały jednak znakomicie grająca Iga Świątek i kontuzja. Podczas ćwierćfinałowego pojedynku w Cincy z reprezentantką Polski tenisistka doznała bolesnego urazu lewej nogi. Gdy Raszynianka prowadziła 4:1, u przeciwniczki pojawił się nagły ból w rejonie stawu skokowego oraz ścięgna Achillesa. Mimo interwencji fizjoterapeuty i próby powrotu do rywalizacji, zawodniczka musiała poddać spotkanie, ponieważ dyskomfort uniemożliwiał jej nawet prawidłowy serwis.

🚨BREAKING🚨 Elena Rybakina insisted that she is doing "everything possible" to compete at the US Open during our conversation at The ParliamentThe World No. 2 was forced to retire against Iga Świątek in last week's Cincinnati quarterfinals after suffering a left leg injury pic.twitter.com/JF6UkUnixv— Matthew Neschis (@MNeschis) August 26, 2026

Walka z czasem przed US Open. Jelena Rybakina zabiera głos

Pochodząca z Rosji zawodniczka od dawna była typowana jako jedna z najpoważniejszych kandydatek do zwycięstwa w nowojorskim US Open. Szansa na zdobycie pozycji liderki światowego rankingu nadal istnieje, ale problemy zdrowotne stawiają jej udział w zawodach pod ogromnym znakiem zapytania. Tenisistka prowadzi obecnie dramatyczny wyścig z czasem, aby zdążyć z rehabilitacją. O swojej bieżącej sytuacji opowiedziała dziennikarzowi Matthew Neschisowi podczas jednego z eventów w Nowym Jorku.

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